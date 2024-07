'Mulher que sabia lidar com o justo', diz ex-assessora de Magdalena Arraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rosália Rangel*

Quando o ex-governador Miguel Arraes venceu as eleições para o governo de Pernambuco, para o seu terceiro mandato, em 1995, recebi do amigo e jornalista Jair Pereira, que seria o secretário de Imprensa do governador eleito, um telefonema desafiador: ser assessora de imprensa da primeira-dama do estado Magdalena Arraes, na presidência da Cruzada de Ação Social.

Fiquei lisonjeada com o convite, mas, ao mesmo tempo, senti aquele frio na barriga pelo tamanho da missão: era dona Magdalena, esposa de Arraes, uma mulher que construiu uma história ao lado do homem considerado um mito pelo povo pernambucano e um líder da política brasileira e das lutas revolucionárias do país.

Magdalena Arraes de Alencar faleceu nesta quinta-feira (11) - Valéria Gomes / Cortesia

Mesmo assim acertei. E foi uma das melhores escolhas que fiz na minha vida profissional. Conhecer tão de perto e trabalhar com dona Magdalena foi uma experiência extraordinária.

Foi conhecer de perto uma sensibilidade enorme, de coração grande e de uma cultura inestimável.

Foram quatro anos de muito aprendizado e um trabalho enriquecedor. Uma oportunidade de conhecer pessoas que, até hoje, cultivo a amizade. Na madrugada desta quinta-feira ( 11/07), dona Magdalena nos deixou. A partida de quem gostamos é sempre triste e dolorida.

Mas as lembranças ficam. Conviver com uma mulher que sabia lidar com o justo, com o social e acima de tudo com as pessoas, foi para mim mais que um trabalho profissional: foi uma lição para vida. Obrigada e siga em paz dona Madalena.

*Jornalista e ex-assessora de imprensa de Magdalena Arraes na Cruzada de Ação Social