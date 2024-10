Mano Medeiros é reeleito em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (6), os eleitores do município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram às urnas votar para escolher prefeito e vereador.

Ao todo, concorrem para o executivo municipal quatro candidatos. O município é o segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco, ficando atrás apenas do Recife.

Confira apuração em tempo real:

Com 96,86% das seções totalizadas, o prefeito Mano Medeiros (PL) foi reeleito.

Candidatos e apoios em Jaboatão

O atual prefeito e candidato à reeleição Mano Medeiros, do PL, mesmo partido do ex-presidente Bolsonaro, teve o apoio dos irmãos Ferreira, Anderson e André Ferreira.

Na oposição, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Elias Gomes, contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do prefeito João Campos (PSB) e dos senadores por Pernambuco, Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT).

A outra fatia que firma sua oposição ao atual prefeito Mano Medeiros (PL), como Clarissa Tércio (PP) e Daniel Alves (Avante), também concorriam ao executivo municipal e tentavam uma vaga para o segundo turno.

Candidatos à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes - Arte SJCC

Quase 500 mil eleitores

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o município de Jaboatão dos Guararapes é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com 487.924 eleitores.

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Jaboatão dos Guararapes possui um total de 644.037 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$16.133.562,45.



