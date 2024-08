Confira o que fizeram os pré-candidatos à prefeitura do Recife neste domingo (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pouco dias das convenções partidárias, os pré-candidatos à prefeitura do Recife movimentaram suas páginas oficiais nas redes sociais neste domingo (28). Gilson Machado Neto (PL) usou o espaço para fazer críticas à rede municipal de saúde.

O pré-candidato afirmou que uma das prioridades da gestão, em caso de vitória nas urnas, será colocar geradores em todas as unidades de saúde para evitar que os atendimentos sejam interrompidos em caso de queda de energia elétrica.

"Tem que ter gestão e prioridade. (...) Eu não tenho dúvida que Recife está doente na saúde, e quem mais sofre é a população mais carente", disse.

Gilson prometeu ainda investimentos no teleatendimento médico. "Desobstrui o fluxo de doentes de menos complexidade das emergências, por exemplo. E todo mundo hoje tem um celular que pode fazer um teleatendimento", declarou.



Dani Portela, que já foi anunciada como candidata pelo PSOL durante convenção ocorrida na semana passada, esteve na cidade de Palmares, na Mata Sul do Estado, neste domingo (28). Lá, também participou da Convenção Municipal do partido.

"Momento importante de fortalecimento coletivo do nosso partido e de apresentação das vereadores, dos vereadores e da chapa majoritária com Antonio de Castro e Domênica Rodrigues , que vêm potentes para essa eleição municipal", disse.

Nas redes sociais de Daniel Coelho, pré-candidato pelo PSD, o espaço foi dedicado a reforçar que a convenção do partido será no próximo sábado (3 de agosto), às 10h, no clube das Pás, localizado no bairro de Campo Grande.

Já o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pré-candidato à reeleição, usou as redes sociais para falar do programa Recife no Mundo. Neste domingo, houve o desembarque de alguns dos alunos que viajaram para intercâmbio nos Estados Unidos.

O prefeito reforçou que a educação é a prioridade da gestão dele.

"Nenhum caminho te leva mais longe do que a educação, e por isso que é uma prioridade na nossa gestão. Muito mais do que ensinar uma nova língua, o Recife no Mundo foi pensado como um trampolim para que os estudantes da nossa rede municipal possam alcançar voos muito mais altos", disse.