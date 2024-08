Às vésperas do prazo limite, partidos realizam convenções no fim de semana; veja agenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O fim de semana será repleto de convenções partidárias em várias regiões do estado. Estão previstos eventos no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, além de Caruaru e Garanhuns, no Agreste, para este sábado (3) e domingo (4).



O prazo final estipulado pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções é a próxima segunda-feira (5). Os partidos têm até esta data para formalizar as chapas que vão disputar as eleições no dia 6 de outubro.

A campanha, contudo, só começará oficialmente no dia 16 de agosto. É a partir deste dia que os candidatos poderão pedir votos. Confira, a seguir, a agenda de convenções partidárias do fim de semana.

Sábado (3)



Recife

A convenção que vai oficializar o nome de Daniel Coelho (PSD) à prefeitura do Recife acontece neste sábado (3), às 10h, no Clube das Pás, no bairro de Campo Grande. O evento deve contar com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania). Também no sábado, o partido Unidade Popular (UP) faz a convenção da pré-candidata à prefeitura Ludmilla Outtes, na Câmara de Vereadores da capital, às 14h.

Jaboatão

Clarissa Tércio (PL) e Elias Gomes (PT) terão suas candidaturas oficializadas neste sábado, em Jaboatão dos Guararapes. O evento do Partido Liberal está marcado para as 16h11 e será realizado no Colégio Sandra Maria, no bairro de Prazeres. Já o Partido dos Trabalhadores faz a convenção na Faculdade Guararapes, em Piedade, às 17h.

Paulista

Três pré-candidatos oficializarão suas chapas em Paulista neste sábado. Júnior Matuto (PSB) faz evento no Clube Tamarindus, a partir das 8h40. Ramos Santana, do PSDB, tem convenção marcada para as 12h45, na Avenida Cláudio Gueiros Leite, 4823. O representante do Partido Liberal, Edinho, realiza ato às 16h22, no Colégio Anita Gonçalves.

Igarassu

A prefeita Professora Elcione (PSDB) realiza sua convenção neste sábado, às 15h, no Ginásio Jota Raposo, no centro de Igarassu.

Garanhuns

Em Garanhuns, no Agreste, o prefeito Sivaldo Albino (PSB), que buscará a reeleição, faz convenção às 15h, na Associação Garanhuense de Atletismo (AGA), em Heliópolis.



Domingo (4)



Recife

O PSB realiza a convenção do prefeito João Campos no domingo, às 9h, no Clube Português, no bairro do Derby, com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Gilson Machado (PL), candidato apoiado por Jair Bolsonaro, tem ato marcado para as 10h, no Clube dos Oficiais, na Boa Vista.

Olinda

Em Olinda, o advogado Antônio Campos e o seu PRTB fazem convenção às 9h do domingo, na Rua 27 de Janeiro, número 32, no bairro do Carmo.

Cabo de Santo Agostinho

Ainda na Região Metropolitana do Recife, o prefeito Keko do Armazém (PP), que tentará a reeleição, faz convenção na Quadra do Gibão, no bairro de Ponte dos Carvalhos, às 11h.

Caruaru

Três convenções serão realizadas em Caruaru neste domingo. Tonynho Rodrigues (MDB), filho do ex-prefeito Tony Gel, tem evento marcado para as 9h30, no Espaço Renato Machado, no bairro Luiz Gonzaga. O atual prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB), que busca a reeleição, faz a sua convenção às 9h45, na Arena Caruaru, no bairro de Nova Caruaru. Já o PDT do ex-prefeito Zé Queiroz realiza ato às 15h, no estacionamento do Polo Caruaru, também no bairro Nova Caruaru.