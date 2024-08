Zé Queiroz e Tonynho confirmam candidaturas em convenção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante a convenção que homologou sua candidatura a prefeito de Caruaru e de Tonynho Rodrigues (MDB) para vice, neste domingo (4), Zé Queiroz (PDT) afirmou que vai governar com o povo para que Caruaru "viva um novo tempo de paz, de amor e de trabalho". O evento aconteceu no estacionamento do Polo Caruaru.

“Eu me sinto jovem e revigorado com a energia que o povo traz pra mim. Estou pronto para mais quatro anos. Saberei estender a mão a quem precisa e fazer com que Caruaru sonhe um sonho de esperança. Sempre fiz administração com inovação. Eu e Tonynho vamos trilhar os caminhos do desenvolvimento de Caruaru rumo ao futuro”, apontou.

NOME DE TONYNHO

Tonynho Rodrigues, filho de Tony Gel, argumentou que sua união com Zé Queiroz é pautada no amor a Caruaru. “Ninguém tem dúvidas do amor que Queiroz e eu temos pela nossa cidade. Esse é um encontro de ideias, de propósito e de objetivos em comum. A atual gestão não está dando conta do serviço e isso precisa mudar. Caruaru está precisando de um prefeito de verdade, Caruaru está precisando de Zé Queiroz”.

Aliado de Queiroz, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve presente no ato. “Essa aliança ela representa o sentimento de quem tem gratidão pela história, de quem consegue superar divergências e buscar convergências porque sabe que o presente não está do jeito que se deseja e sabe que é esse time que pode fazer diferença no futuro de Caruaru. O nosso partido está junto e vai estar aqui apoiando”.

FRENTE POR CARUARU

Secretário executivo da Previdência Social e presidente estadual do PDT, Wolney Queiroz citou que o palanque de Zé Queiroz está celebrando a união de uma grande frente por Caruaru, pelo futuro, pelos que mais precisam. “Caruaru se acostumou à mediocridade nos últimos anos e precisa olhar mais alto. O povo quer a experiência de volta, para voltar a cuidar de Caruaru, com um prefeito de verdade que saiba o que faz”.

Durante a convenção, os senadores Humberto Costa e Tereza Leitão reafirmaram o apoio do presidente Lula a Zé Queiroz e Tonynho. “Vamos fazer uma grande parceria entre o governo do presidente Lula e a prefeitura de Caruaru” assegurou Humberto. “A união de Zé e Tonynho é uma união simbólica. Uma chapa que une duas gerações da política com o mesmo pensamento, com a necessidade que Caruaru está de dar a volta por cima”, enfatizou Tereza.

Também participaram do ato a deputada estadual Rosa Amorim (PT), o deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina e os ex-deputados Tony Gel, Miriam Lacerda e Raul Henry.

A coligação Caruaru Forte de Novo agora conta com uma frente de oito partidos: PDT, PSB, MDB, PT, PCdoB, PV, Republicanos e União Brasil e 150 postulantes ao cargo de vereador e vereadora nas eleições de 6 de outubro. Juntas, as siglas garantem a Zé Queiroz o maior tempo de TV na propaganda gratuita eleitoral.