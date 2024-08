Com agenda alterada, o ex-presidente Jair Bolsonaro chega no Recife nesta quarta-feira (7)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato a Prefeitura do Recife, Gilson Machado, divulgou em suas redes sociais a nova agenda com visitas a diversos municípios de Pernambuco

O ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao Recife no dia 7 e fica até o dia 10 visitando diversas cidades de Pernambuco, a agenda foi divulgada pelo ex-ministro do Turismo e candidato a prefeito do Recife, Gilson Machado (PL), aposta de Bolsonaro para a prefeitura, em suas redes sociais.

No seu primeiro dia na capital pernambucana começará com uma visita no centro do Recife, acompanhado da chapa do Partido Liberal (PL), Gilson Machado e sua vice Leninha Dias.

No dia seguinte, o ex-presidente visitará a Igreja Quadrangular de Piedade antes de ir para Gravatá e Caruaru. Ao chegar em Caruaru, ele participará de uma carreata e um evento com as lideranças e população local.

O terceiro dia, será dedicado a visitar aos municípios de Vitória de Santo Antão, Carpina e Itambé. Em Itambé, Bolsonaro participará de uma homenagem à prefeita Graça Carrazzoni. Depois da homenagem ele segue para Camaragibe. Bolsonaro encerra sua agenda no dia 10 de agosto, com uma carreata, onde terá um encontro com seus simpatizantes.

"A presença do presidente Bolsonaro em Pernambuco reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do estado e também mostrar a realidade das nossas cidades, em especial o Recife, que não vive as mil maravilhas da propaganda”, disse Gilson Machado.

A agenda que o ex-presidente foi previamente alterada, antes havia passagens por outras cidades como Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Garanhuns.

Agenda oficial

DIA 07/08 (Quarta-feira)

10h30 — Chegada no Aeroporto do Recife;



Chegada no Aeroporto do Recife; 14h — Visita ao centro da cidade do Recife, iniciando na Praça do Diário;



Visita ao centro da cidade do Recife, iniciando na Praça do Diário; 15h45 — Visita ao Marco Zero e proximidades no Recife Antigo;



Visita ao Marco Zero e proximidades no Recife Antigo; 16h — Olinda.

DIA 08/08 (Quinta-feira)



7h30 — Visita à Igreja Quadrangular de Piedade;



Visita à Igreja Quadrangular de Piedade; 10h55 — Visitas na cidade de Gravatá;



Visitas na cidade de Gravatá; 16h20 — Carreata em Caruaru com saída da Casa da Direita, na Rua Visconde de Inhaúma;



Carreata em Caruaru com saída da Casa da Direita, na Rua Visconde de Inhaúma; 17h30 — Carreata pelas ruas de Caruaru;



Carreata pelas ruas de Caruaru; 18h15 — Encontro da Direita Caruaru — Maria José Recepções 2;



Encontro da Direita Caruaru — Maria José Recepções 2; 20h — Jantar com lideranças políticas do Agreste e Sertão.

DIA 09/08 (Sexta-feira)

09h00 — Vitória de Santo Antão;



Vitória de Santo Antão; 10h45 — Carpina — Posto Carvel BR408;

Carpina — Posto Carvel BR408; 12h30 — Itambé — Evento no Trio — Rua Januário Filizola;



Itambé — Evento no Trio — Rua Januário Filizola; 16h30 — Visita na cidade de Camaragibe;



Visita na cidade de Camaragibe; 20h00 — Jantar com Empresários em Recife.

DIA 10/08 (Sábado)