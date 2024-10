Bolsonaro grava vídeo dizendo que Anderson Ferreira está sabotando Gilson Machado no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em vídeo publicado nas redes sociais do candidato à Prefeitura do Recife, Gilson Machado (PL), nesta quarta-feira (2), o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece declarando apoio ao ex-ministro do Turismo, afirmando que ele tem chances de ir para o 2º turno, mesmo “praticamente sozinho”.



Bolsonaro diz que Machado tem alcançado “bons números” e queixa que o candidato não pode contar com o apoio do presidente do diretório estadual do Partido Liberal e ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira.

O ex-presidente ainda menciona que Anderson estaria promovendo seu cunhado, Fred Ferreira, sem incluir o candidato nas peças de campanha. “Não ajuda o Gilson. Tanto é que o cunhado dele é vereador pela capital e não tem lá no santinho a cara do Gilson”, afirma falando que o postulante é “como se fosse um filho”.

Na legenda da postagem, escreveu: “Vamos ao segundo turno. Mesmo com todas as adversidades. Estou firme na missão dada pelo Presidente”.

Bolsonaro recusa apoio

Na noite da última terça-feira (1), Gilson pede a Bolsonaro, em chamada de vídeo, para que ele grave um vídeo pedindo votos a sua candidatura, mas o ex presidente diz para deixar para o dia seguinte e enfatiza que o foco é em eleger o “moleque”, se referindo ao filho de Gilson. Machado finaliza, concordando com Bolsonaro, afirmando que será o vereador mais votado na cidade.

Problemas com o partido

Os conflitos entre Gilson e o Partido Liberal vêm se arrastando. No dia 25 de setembro, o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, afirmou que não enviou o valor máximo do fundo partidário para a campanha devido à alta popularidade do atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB).

Um dos principais motivos de insatisfação foi a candidatura do filho de Gilson ao cargo de vereador. “Há um sentimento de revolta por estar beneficiando o próprio filho. Eu faço papel de bombeiro para tentar acalmar os ânimos, mas a postura de Gilson não tem sido a de um candidato à prefeitura”, declarou Valdemar.

