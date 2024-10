"Essencial buscar parcerias para solucionar o problema do descarte de lixo de maneira sustentável", diz Gilson Machado em visita ao mercado de frutas e verduras no Cais de Santa Rita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato do Partido Liberal, Gilson Machado, e sua vice, Leninha Dias (PL), visitaram o mercado de frutas e verduras no Cais de Santa Rita nesta quarta-feira (2). Durante a visita, os candidatos conversaram com os comerciantes e reforçaram o compromisso com a classe trabalhadora, caso sejam eleitos.

No mercado, Gilson afirmou ser “essencial buscar parcerias para solucionar o problema do descarte de lixo de maneira sustentável, com propostas que visam transformar resíduos em energia” e complementou que é preciso implementar soluções que “beneficiem não apenas o meio ambiente, mas também a economia local”.

Machado também abordou a valorização dos trabalhadores informais, prometendo que, em sua gestão, esses profissionais serão reconhecidos como empreendedores. “Vamos oferecer capacitação e apoio para que possam organizar e melhorar seus espaços de trabalho”, afirmou.

Ainda no local, Machado anunciou a criação do Centro de Fomento ao Micro e Pequeno Empreendedor, que contará com um fundo especial da Prefeitura e parcerias com bancos públicos.

O objetivo do centro, segundo ele, é facilitar o acesso a linhas de crédito e promover a formalização de negócios, incluindo incentivos para aqueles que gerarem empregos diretos.