Bancada Pernambucana reafirma compromisso com Escola de Sargentos

A Bancada de Pernambuco no Congresso Nacional participou, nesta quarta-feira (14), de reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante-geral do Exército, general Richard Fernandez Nunes. Durante o encontro, o grupo de parlamentares reafirmou o compromisso com a implantação das primeiras obras estruturais da Escola de Sargentos do Exército.

"Tivemos um encontro produtivo no qual reiteramos o apoio à consolidação da infraestrutura necessária à nova ESE em Pernambuco. A Bancada, que já destinou R$ 16 milhões para o projeto, terá a Escola de Sargentos entre suas prioridades neste ano e em 2025", explicou o deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), que coordena o grupo, juntamente com o deputado Carlos Veras (PT).

INVESTIMENTO DA ESE

A ESE representará um investimento de R$ 2 bilhões e a geração direta e indireta de cerca de 30 mil empregos. A estrutura, que será implantada numa área composta por diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife, se constituirá no principal centro de formação do Exército, com previsão de conclusão de obras em 2034.