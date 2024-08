Candidatos dão pontapé inicial na campanha pela prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A propaganda e campanha eleitoral têm início oficialmente nesta sexta (16) com a apresentação às eleitoras e aos eleitores das ideias e propostas defendidas por candidatas e candidatos que concorrerão às Eleições Municipais 2024. A publicidade que busca conquistar votos do eleitorado é disciplinada pela Resolução nº 23.610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, e passou a vigorar com novo texto após a aprovação da Resolução nº 23.732/2024. Entre as novidades estão a proibição de deepfakes e o aviso obrigatório de uso de inteligência artificial nos conteúdos divulgados.

A publicidade das candidaturas pode ser feita na internet, na rua, na imprensa escrita, em casas, veículos e outros bens particulares a partir desta sexta. Já a partir de 30 de agosto até 3 de outubro também será veiculado o horário eleitoral gratuito, exibido nas emissoras de rádio e de televisão

No Recife, estão na disputa pela gestão da capital os candidatos Dani Portela, Daniel Coelho, Gilson Machado, João Campos, Ludmila Outtes, Simone Fontana, Tecio Teles e Victor Assis.

O INÍCIO DA CAMPANHA DE CADA CANDIDATO

DANI PORTELA

A candidata à Prefeitura do Recife pelo Psol, deputada Dani Portela, escolheu o Pátio de São Pedro para dar a largada na sua campanha, nesta sexta-feira (16). Segundo ela, a requalificação do Centro do Recife será o seu primeiro projeto a ser apresentado à população.

Dani Portela também vai participar de ato com militância na Casa Marielle Franco e na Praça do Derby, a partir das 16h, no bairro do Derby.

DANIEL COELHO

O candidato à Prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) dá a largada na campanha eleitoral em Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife. O candidato fará uma caminhada na comunidade, local onde tradicionalmente inicia suas campanhas na capital. A concentração será às 9h.

"Escolhi começar minha campanha em Caranguejo Tabaiares para chamar atenção sobre a ausência de uma política de habitação popular na capital e também para expressar o abandono das áreas de maior vulnerabilidade do Recife", afirmou Daniel Coelho. À noite, às 20h30, Daniel participa da inauguração do comitê de campanha do vereador Doduel Varela (PSD), na Mustardinha, onde discutirá com lideranças locais as prioridades para a região.

GILSON MACHADO

Gilson Machado (PL) adiou os eventos de campanha para a prefeitura do Recife em virtude do falecimento de sua mãe. Nesta sexta, na agenda ele tem um culto em ação de graças pelos 120 anos do Colégio Presbiteriano Agnes Erskine, no bairro das Graças.

JOÃO CAMPOS

Atual prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos anuncia seu primeiro compromisso de campanha, na Creche Escola Municipal da Linha do Tiro. Rua Guaíra, S/N - Linha do Tiro. À noite, 20h, ele participa da inauguração de comitê de um vereador.

TECIO TELES

O candidato Tecio Teles, às 10h30, faz o lançamento do seu Plano de Governo com a presença de todos os candidatos a vereadores do Recife pelo Partido Novo e da candidata a vice-prefeita Kelly Souza (Empresarial Burle Marx, na Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2615 - Sala 1007 - Boa Vista). Às 19h, ele tem reunião com o candidato a vereador pelo Partido Novo Luís Carlos na comunidade do Bode, no Pina.



“Nosso plano de governo é resultado de um esforço coletivo. Nele, reunimos propostas concretas e viáveis com o objetivo de superar o atraso que Recife enfrenta há 24 anos e devolver à cidade o papel de liderança no Nordeste. Estamos comprometidos em proporcionar um debate aberto e construtivo com a população. Acreditamos que é essencial que o eleitor conheça detalhadamente as propostas e soluções que pretendemos implementar”, afirmou Teles.

Os candidatos Ludmila Outtes, Simone Fontana e Victor Assis não divulgaram agendas até a publicação desta matéria.