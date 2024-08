Dani Portela participa de roda de conversa com mulheres sobre eleições, na Zona Oeste do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidata do PSOL participou de ato cultural na comunidade de Nova Morada, na Várzea, e saiu em caminhada pelas ruas do bairro neste domingo

Dani Portela (PSOL) participou, neste domingo (18), do II ato suprapartidário "Do lado esquerdo da rua", na comunidade de Nova Morada, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. A candidata do PSOL participou de uma roda de conversa e assistiu a apresentações culturais, como o Bumba Meu Boi.

O evento foi promovido pelo Núcleo Cultural Ecossocial Vida Verde, de Nova Morada, e nesta edição, contou com a participação exclusiva de mulheres para discutir as eleições e a importância do voto.

Dani estava acompanhada da candidata a vice, Alice Gabino (Rede), candidatas a vereadora de partidos aliados e apoiadoras da chapa. Ela aproveitou o momento para ouvir a população sobre as demandas do bairro. Ao final do evento, todos saíram em caminhada pelo bairro.



"Preciso que a juventude esteja no orçamento, que as mulheres estejam no orçamento, negros e negras estejam no orçamento e questões que são muito essenciais pra gente, moradia, transporte, tantas ações que a gente precisa debater a partir desse chão que a gente pisa", discursou Dani.

A candidata a vice, Alice Gabino, também falou para os presentes: "a gente está aqui se colocando para consertar o que tem que ter na política, seja na Câmara dos Vereadores ou na prefeitura. Porque não existe mundo perfeito, existem pessoas que se comprometem, que querem fazer".

No último sábado, Dani Portela cumpriu agenda no Mercado da Boa Vista, na região central do Recife, onde conversou com apoiadores, e também assinou a carta-compromisso pela mobilidade sustentável, apresentada pela Ameciclo.

"Hoje, o Recife não é apenas a capital de Pernambuco. O Recife é a capital dos congestionamentos e da demora. O Recife é a cidade com maior tempo de espera e a segunda cidade com maior tempo de viagem do Brasil, quando falamos de transporte público. Esse modelo de mobilidade, não é mais possível se pensarmos em uma cidade sustentável e resiliente, que seja capaz de enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Esse compromisso que assino hoje, proposto pela Ameciclo, converge com as prioridades do nosso plano de governo", destacou a candidata.

Até o fechamento desta matéria, a assessoria de Dani Portela não havia informado a agenda de campanha da candidata para esta segunda-feira (19).