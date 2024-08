'São candidaturas Netflix, só aparecem por temporada', dispara João Campos sobre adversários durante inauguração de comitê

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atual prefeito inaugurou comitê de campanha para a reeleição na manhã deste domingo (18), no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), inaugurou o comitê central de campanha da Frente Popular na manhã deste domingo (18), no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital. A agenda reuniu no palanque nomes como Marília Arraes (Solidariedade), o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) e o deputado federal Eriberto Medeiros (PSB).

A ação serviu para que a equipe do socialista distribuísse material de campanha para os militantes e realizasse uma ação de adesivaço. João chegou ao local por volta das 10h15 e tirou fotos com os apoiadores.

"É muito bom começar essa campanha reunindo vocês aqui. Mas quero ver este comitê só com umas cinco ou seis pessoas trabalhando, porque o nosso time tem que estar na rua, conversando com as pessoas. A gente só quer lotar este comitê de novo no dia 6 de outubro”, discursou o prefeito.

Sem citar nomes, João Campos atacou chapas adversárias em seu discurso, afirmando que elas "são como Copa do Mundo e Olimpíadas, que só aparecem de quatro em quatro anos nas comunidades do Recife".

"São candidaturas que se parecem com aquelas séries da Netflix, que só aparecem de temporada em temporada. Aí chegou a temporada de gravar vídeo, de visitar lugar onde nunca foi. Deixa essa turma aí. Nós temos muita coisa para mostrar. Onde é que estava essa turma da Netflix quando a gente estava inaugurando encosta, creche, inaugurando unidade de saúde, inaugurando parque? Deixa essa turma aí. A gente tem pressa. Chegou a hora de a gente buscar aquilo que a gente ainda não fez", discursou João Campos.

O candidato a vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB), também discursou.



“Em 2020, nos deram a honra de mostrar que um jovem coloca o trabalho na frente de tudo e é capaz de entregar muito para a cidade. Hoje, em 2024, já vemos isso virando realidade: tem escola, Compaz, hospital, praça, parque. O que conta na eleição é voto na urna, para esse trabalho continuar. Então a missão é clara: ir para a rua, falar com as pessoas, pedir voto. A eleição está chegando, e eu e João vamos estar na rua 24 horas”, declarou.



Ainda no palanque, João Campos cantou parabéns para celebrar o aniversário da mãe, Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos. Com direito a bolo e acompanhada dos outros filhos, Renata foi ovacionada pelos militantes na data em que completa 57 anos.

Também neste domingo, João Campos participou da inauguração do comitê de vereador da Frente Popular, no bairro da Boa Vista, assim como fez na noite do sábado (17), quando percorreu vários bairros da cidade apoiando os postulantes à Câmara Municipal.



"A gente precisa consolidar todo nosso trabalho, nesses três anos e oito meses, em resultado. Fizemos o dever de casa e isso parece ser suficiente na eleição, mas não é. Precisamos consolidar para ganhar a eleição", destacou o prefeito.

Nesta segunda-feira (19), João Campos tem como compromisso oficial de campanha participar da sabatina com representantes do Sindudcon e Ademi, às 12h30, na Ilha do Leite.