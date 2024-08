Morre Vital Novaes, ex-deputado estadual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faleceu na manhã desta segunda-feira o ex-deputado estadual Vital Novaes, natural de Floresta. Pai do atual conselheiro do Tribunal de Contas, Rodrigo Novaes, ele exerceu seis mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa onde se destacou pela defesa do sertão pernambucano.

Vital era advogado mas logo cedo ingressou na política – conquistou seu primeiro mandato ainda estudante – e dela só se afastou quando o filho Rodrigo Novaes se tornou deputado como ele. As informações são do Blog Dellas, de Terezinha Nunes.

O velório de Vital Novaes será realizado das 15h às 19h, no hall de entrada do Edifício Miguel Arraes, na Alepe, e prossegue no cemitério Morada da Paz, em Paulista, onde o ex-parlamentar será sepultado nesta terça (20), às 10 horas.

Em publicação nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra lamentou a morte do ex-deputado.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento do ex-deputado estadual Vital Novaes, pai do Conselheiro do TCE, Rodrigo Novaes. Vital era um filho do interior de Pernambuco e sempre lutou pela sua cidade, Floresta, e pelo Sertão. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos", disse Raquel Lyra, em publicação no X.

O prefeito do Recife, João Campos, também publicou nas redes sociais lamentando a morte de Vital Novaes, além de afirmar que irá homenagear o ex-deputado, dando seu nome ao pátio da feira da Encruzilhada.

"É com tristeza que o lamento o falecimento de Vital Novaes, ex-deputado estadual e pai do conselheiro do TCE-PE, Rodrigo Novaes. Pessoa de conversa agradável. Em nosso último encontro, trocamos ideias valiosas sobre como reforçar ações da Prefeitura do Recife. Será uma honra homenageá-lo, dando o seu nome ao pátio da feira da Encruzilhada, que será completamente reformado, no largo do entorno do Mercado Público local. Meus sentimentos aos familiares e que Deus possa confortá-los nesse momento difícil", disse João Campos.

A vice-governadora Priscila Krause disse que recebeu com tristeza, a notícia do falecimento do ex-deputado e amigo Vital Novaes. "Vital fez história no Legislativo pernambucano com seus seis mandatos na Alepe, deixando um legado na defesa do desenvolvimento do interior e da cidade de Floresta, na qual sempre foi um grande defensor. Amigo de nossa família, Vital estudou com o meu pai na Faculdade de Direito do Recife. Amizade que continuamos com as novas gerações. Meus sentimentos a dona Ana Amélia, esposa de Vital, aos seus filhos Renata e Rodrigo e a todos os familiares e amigos por essa grande perda. Que Deus console a todos nesse momento de dor".

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em virtude do falecimento de Vital Novaes, adiou a entrega da medalha Joaquim Nabuco a dez personalidades pernambucanas que ocorreria nesta segunda-feira.

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto também se manifestou, lamentando o falecimento do ex-deputado.

“Vital Novaes foi um grande líder político do município de Floresta e do Sertão do Estado. Exerceu seis mandatos consecutivos na Alepe, sempre trabalhando pelo seu povo e defendendo as causas sertanejas. Nos 24 anos de atuação parlamentar deu grande contribuição ao Legislativo”, afirmou.