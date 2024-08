Eleições 2024: Tecio Teles critica a atual gestão das obras públicas no Grande Recife e detalha suas propostas para resolver as paralisações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tecio Teles, candidato à Prefeitura do Recife pelo Partido Novo, criticou a atual gestão das obras públicas na cidade. Segundo o postulante, existe uma grande ineficiência na conclusão de projetos essenciais, com base em dados recentes do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).



O relatório do Tribunal, apresentado por Tercio, relata Recife como a cidade com o maior número de obras paradas em Pernambuco. Entre os anos de 2022 e 2023, a cidade acumulou 97 contratos de obras com indícios de paralisação ou inacabadas, totalizando um investimento de R$ 726,74 milhões. Do valor, R$ 216,49 milhões foram pagos sem a conclusão das obras.

“Nosso compromisso é com a transparência e a eficiência, para que todas as obras iniciadas sejam entregues dentro do prazo e com a qualidade que a população merece”, afirmou o candidato.

Tecio critica a atual administração e diz que priorizam “manutenções superficiais”, como a substituição de calçadas, que, segundo ele, são necessárias, mas não trazem mudança significativa. Enquanto isso, obras paradas afetam diariamente o trânsito e a qualidade de vida dos recifenses, na visão do candidato.

Ele propõe um acompanhamento rigoroso dos projetos, uma revisão dos processos de contratação e execução para fiscalizar se serão concluídos no prazo e orçamento estabelecido. A proposta inclui a realização de auditorias para identificar e corrigir as causas das paralisações.

Agenda do candidato nesta sexta-feira (23):

9h – Reunião interna com a equipe de campanha;

17h – Participa na OAB Pernambuco da Conferência sobre direitos fundamentais dos autistas acompanhado pela candidata a vereadora Géssica Almeida.

