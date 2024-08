Dani Portela inaugura comitê no Recife e diz querer retomar Orçamento Participativo de João Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à prefeitura do Recife, Dani Portela, inaugurou neste sábado (24) o comitê da coligação "Recife com a Cara da Gente", que integra o PSOL e a Rede. O evento reuniu apoiadores, candidatos a vereança, membros dos partidos e integrantes de movimentos sindicais no bairro de Santo Amaro, na região central da capital.

O discurso de abertura do comitê foi feito pela própria Dani, que mais uma vez usou o espaço para reforçar seu posicionamento de esquerda, atacando candidatos que, segundo ela, não se posicionam.



"Diferente de outros candidatos, que não assumem de que lado estão, eu sempre estive de um lado, o esquerdo. Eu não tenho respostas vazias. Tenho convicção do lado que estou e sempre estive", disse a candidata.

Dani Portela também teceu novas críticas ao atual prefeito João Campos (PSB), que busca a reeleição. "Queremos fazer um Recife com a cara da gente, porque essas pessoas que são maioria na nossa cidades, mas foram minorizadas pela ausência de políticas públicas, não se veem representadas nessa atual gestão. Quero também priorizar os jovens, os adolescentes, a primeira infância, as pessoas com deficiência e atípicas. E para tudo isso acontecer é preciso ouvir as demandas da população”, falou.



Orçamento Participativo

A candidata também citou o ex-prefeito João Paulo, do PT, em seu discurso, afirmando querer retomar o Orçamento Participativo criado na gestão dele. O projeto foi executado nos dois mandatos do petista, entre 2001 e 2008, e permitia que a população decidisse para onde seriam destinados recursos municipais, por meio de assembleias.

O deputado estadual não esteve presente no evento deste sábado, mas tem sido presença garantida nos eventos de apoio a Dani Portela, embora seja filiado ao PT, que integra a Frente Popular do Recife e apoia a reeleição de João Campos.

O comitê de Dani Portela, a propósito, foi montado na frente da sede estadual do Partido dos Trabalhadores.

"A gente só constrói política ouvindo as pessoas. Assim como diz o presidente Lula, vamos ouvir as pessoas porque a gente quer colocar o pobre, a população negra, as mulheres, a população LGBTQIAPN+ e a juventude no orçamento. E por isso nos comprometemos em retomar o Orçamento Participativo da gestão de João Paulo. Vamos levantar as pautas históricas de esquerda da nossa cidade”, discursou Dani.

A candidata a vice-prefeita, Alice Gabino (Rede), disse que o comitê será usado para trabalho e diálogo. "Será um espaço para construir um futuro ainda melhor para todos. Juntas, seguimos firmes no propósito de transformar nossa cidade", falou.

