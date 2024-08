Impedido de participar da inauguração, João Campos comemora entrega da ponte Monteiro-Iputinga nas redes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) não pode comparecer à inauguração da Ponte Monteiro-Iputinga, na manhã deste sábado (24), devido a uma restrição eleitoral, e teve que celebrar a entrega do equipamento por meio de publicações nas redes sociais.



De acordo com o artigo 77 da Lei Federal 9504, "é proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas".

Seguindo o calendário eleitoral deste ano, os prefeitos em exercício ficaram proibidos de participar desses atos no dia 6 de agosto. A pena aplicada em caso de descumprimento da medida é a cassação do registro de candidatura.

Na noite da última sexta-feira (23), João Campos publicou um vídeo acompanhando os trabalhos da última lavagem do asfalto do equipamento.

"É a primeira ponte dos últimos 20 anos, e ela vai diminuir muito o tempo de trajeto entre as zonas oeste e norte da cidade, melhorando também o fluxo e desafogando o trânsito nos horários de pico", disse o prefeito.



Na manhã deste sábado, ele se limitou a publicar um vídeo com imagens da ponte, e escreveu: "a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que já tá ligando Monteiro e Iputinga, começou o dia hoje em pleno funcionamento. É a primeira ponte do Recife em mais de 20 anos, trabalho bem-feito, bonito, que vai beneficiar milhares de pessoas todos os dias".

A ponte foi entregue à população pela secretária municipal de Infraestrutura Marília Dantas, que chegou a ser exonerada do cargo no período de pré-campanha ao ser cotada para a vice de João Campos, mas retornou à pasta após o prefeito escolher o ex-chefe de Gabinete Victor Marques (PCdoB) para o posto.



A agenda de João Campos neste sábado foi dedicada à inauguração de comitês e ao lançamento de candidaturas de vereadores da Frente Popular no centro do Recife, no bairro do Espinheiro, em Afogados e na Imbiribeira.

Neste domingo (25), ele segue em agendas ao lado de candidatos à Câmara Municipal do Recife, com reuniões marcadas para as 10h e 11h15, nos bairros de Casa Forte e do Prado, respectivamente.

