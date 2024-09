Eleições 2024: Candidato a prefeito, Daniel Coelho discute soluções para o Centro do Recife com presidente da OAB-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho e sua vice, Mariana Melo (PSDB), participaram de uma reunião nesta quinta-feira (20), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O encontro teve como foco a revitalização do Centro, com ênfase em segurança, infraestrutura e incentivos ao comércio local.



O presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, destacou a importância do tema e a necessidade de parcerias entre o setor público e o privado. "O Centro do Recife é um patrimônio dos recifenses. É essencial que a sociedade civil e o poder público trabalhem juntos para reverter a situação atual e garantir que a região volte a ser um espaço seguro e atrativo para todos", afirmou.

Durante o encontro, Daniel Coelho apresentou suas propostas de melhoria para a região, caso seja eleito. Entre elas estão um programa de segurança integrada, com reforço da Guarda Municipal, melhorias na iluminação pública e incentivos fiscais para atrair novos negócios ao Centro. Ele enfatizou ainda a importância de preservar o patrimônio histórico e cultural da área, promovendo o turismo e valorizando as tradições locais.

Em suas redes sociais, o candidato afirmou que pretende investir em moradias e retirar pessoas em situação de rua, com o objetivo de fomentar a prestação de serviços na região.

Daniel inicia guia eleitoral nesta sexta-feira (30)

Com o início da veiculação do guia eleitoral, Daniel Coelho pretende revelar o Recife "real" com o slogan "Recife sem filtro". O candidato tem 2 minutos e 39 segundos disponíveis e acredita que sua campanha será um divisor de águas na disputa eleitoral.

"Nosso mote é trazer à tona essas realidades, que muitas vezes ficam fora dos holofotes, e mostrar a cidade como ela realmente é", afirma.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar