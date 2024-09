'Sempre me coloquei à disposição', diz João Campos sobre a governadora Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) falou nesta segunda-feira (2) que sempre se colocou à disposição do governo estadual para tratar de temas de gestão. A declaração foi dada durante sabatina à Rádio Jornal.

Questionado sobe sua relação com Raquel Lyra (PSDB), ele falou que "governa para todos".

"Sempre me coloquei à disposição e minha vida fala isso. Lembro do momento em que fui eleito e minha primeira fala foi 'vencemos as eleições e agora é momento de desmontar palanque, eu governarei para todos'. Eu estou aberto para chamar as pessoas para junto, sempre me coloquei à disposição. Quem quiser ajudar o Recife eu serei o primeiro da fila a sentar na mesa", disse João, sem citar o nome da governadora.

Após tentar se esquivar do assunto, João foi questionado sobre quando ocorreu a última reunião de projetos com a governadora.



"Próximo do período de carnaval, para definir ações conjuntas de segurança, as necessidades", respondeu o prefeito do Recife, se referindo a um encontro ocorrido em janeiro, no Palácio do Campo das Princesas.

"Eu estou à disposição. Se tem um cara que gosta de conversar, com pessoas que pensam diferente... Essa é a essência da democracia. Eu não perdi tempo com coisas menores, disputas, eu fui atrás de fazer", completou João Campos.

Assista à sabatina de João Campos na Rádio Jornal