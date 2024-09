Candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho defende simplificar regularização de empresas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato ao cargo de prefeito do Recife pela coligação "Recife Levado a Sério", Daniel Coelho (PSD), participou nesta terça-feira (3) de uma sabatina realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), em colaboração com a CBN. A sua vice, Mariana Melo (PSDB) também estava presente.

Durante o evento, ele detalhou suas propostas de governo e discutiu maneiras de melhorar a infraestrutura, fomentar a abertura de novas empresas e facilitar a entrada no mercado de trabalho.

Novas Empresas e Empreendedorismo

Segundo o candidato, o principal desafio é "vencer e enfrentar a legislação". Ele critica a legislação atual, considerando equivocada, pois atrapalha e dificulta todo o processo de regularização das empresas, deixando muitas com documentos irregulares. “É preciso simplificar os processos administrativos para facilitar a regularização das empresas, especialmente dos pequenos e médios empreendimentos, que são grandes responsáveis pela geração de empregos”, afirmou.



Daniel Coelho defende a autodeclaração como uma forma de confiar no empreendedor, com fiscalização e penalizações em caso de erros. Ele também acredita que deve haver licenças provisórias. O candidato mencionou a importância do "suporte" na mobilidade para o empreendedor, propondo medidas como o bilhete único para facilitar o acesso ao trabalho e a formação de profissionais de qualidade, além de combater a desigualdade e reduzir a diferença salarial entre gêneros.

Infraestrutura

Em relação à infraestrutura, por meio de parcerias público-privadas, Daniel Coelho propõe a construção de habitações. Contudo, sua ideia é entregar imóveis completos e qualificar as pessoas necessitadas que participam do programa enquanto as habitações são construídas. Ele acredita que essa relação com o setor privado e uma Parceria Público-Privada (PPP) “eficiente” possibilitará a contratação imediata.

Negócios e Mercado de Trabalho

No mercado de trabalho, o candidato apresenta propostas como ações sociais e o reforço do orçamento, propondo um complemento de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele defende o aumento do investimento em programas já existentes, como Mães de Pernambuco, Bolsa Família e Renda Mínima, para incentivar uma maior interação das mulheres com o mercado de trabalho.

Daniel também propõe um auxílio social reformulado, que manteria o benefício mesmo após a pessoa ser empregada, durante um período de transição, até que ela se estabeleça financeiramente. Por fim, ele menciona políticas de estímulo em parceria com o Porto Digital, priorizando a revitalização do centro da cidade.

“Vamos ampliar as parcerias com o Porto Digital para desenvolver soluções que atendam aos desafios urbanos da cidade, como o monitoramento do Recife Antigo e a implantação de tecnologias de cidades inteligentes”, detalhou.

Agenda do Candidato para quarta-feira (4):