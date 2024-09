Daniel Coelho acusa João Campos de mudar números do déficit habitacional no site da prefeitura: 'tentativa de manipular'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em sabatina à Rádio Jornal, candidato do PSD garantiu ter provas de que site da prefeitura teve dados alterados pelo grupo do prefeito João Campos

O candidato à prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) afirmou, durante a sabatina à Rádio Jornal, na manhã desta quarta-feira (4), que os números do déficit habitacional da cidade foram alterados propositalmente no site oficial da prefeitura.

Segundo ele, o número anterior seria de 71 mil, e foi alterado para 54 mil — quantitativo apresentado por João Campos (PSB) na sabatina à Rádio Jornal na última segunda-feira, quando o prefeito rebateu a acusação de Daniel.

"Esse debate ficou muito grave. A gente está incomodando tanto que, a poucas horas antes da sabatina aqui da Rádio Jornal, eles foram e alteraram o site da prefeitura, manipulando o número. Até a meia-noite de anteontem era 71 mil e mudou. Eu tenho os prints. De 00h01 ele mudou os números. Isso é atitude de ditador, você querer mudar os números dentro de um processo eleitoral. É brincadeira a tentativa de manipular", denunciou Daniel Coelho.

"Ele [João Campos] já me acionou na Justiça porque eu falei 71 mil no guia e ganhei. Mas o mais grave é que, seja 71 mil ou 54 mil, não muda, não tira as famílias que estão debaixo da ponte. Não resolve o problema ele baixar o número", continuou o candidato apoiado pelo governo estadual.

"João Campos fez 1.772 habitações, nenhuma com projeto apresentado por ele, todas apresentadas por prefeitos anteriores, inclusive da época do PT. Eu fui líder da oposição ao governo João Paulo, não tô falando de aliado, não. Estamos falando do prefeito que menos fez. Não adianta ele querer mudar o número, porque isso não vai mudar o quadro", completou Daniel.

O candidato do PSD seguiu falando de habitação criticando os gastos da prefeitura com eventos.

"A gente teve ano passado investimento em habitacão de R$ 13 milhões, em 2023. Gasto foi festas foi R$ 250 milhões. Se tem alguém que acha isso correto, tem um candidato e o numero dele é 40. A gente precisa acordar para o que está sendo feito", concluiu Daniel Coelho.