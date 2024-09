João Campos apresenta proposta de formação técnica para jovens e reforça compromisso de revitalização do Centro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) participou de sabatina, nesta quarta-feira (4), na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), onde discutiu temas da cidade, propostas e apresentou números da sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

Na sabatina, João apresentou proposta de viabilização de formação técnica gratuita para 2 mil jovens, por meio do Protec Recife, programa criado neste ano pela gestão municipal, para conceder bolsas de estudos integrais em cursos técnicos.

“A qualificação é fundamental e está diretamente ligada ao emprego, sobretudo dos jovens. Vamos ter um diálogo entre a formação e o mercado de trabalho para formar onde há mais demanda de empregos na área técnica”, disse.

Revitalização do Centro

João também reforçou propostas apresentadas no início da campanha, nas áreas de habitação e revitalização do Centro do Recife.

O candidato à reeleição voltou a mencionar o programa de reocupação do Centro da cidade, com remissão de dívidas e adicional construtivo em outras áreas do Recife para os proprietários que promoverem melhorias ou construírem moradias na área central.

Também foi destacado pelo atual prefeito a proposta de construção de retrofit de sete imóveis na área central, com capacidade para 1.100 famílias, como exemplo da capacidade de verticalização para atender obras de moradia na cidade.

“Quando a gente fala de novos modelos e falando de forma mais direta sobre verticalização para moradia, com foco em interesse social, o nosso modelo é através de uma PPP de locação social, que está sendo estruturada pela Prefeitura com a Caixa Econômica Federal”, disse.

“Você tem uma locação social com a gestão privada condominial, porque o grande desafio é, em uma maior verticalização, garantir a manutenção da construção, principalmente no elevador. Para você garantir longevidade, tem que ter capacidade de gestão inserida”, complementou.

Concessões

Perguntado sobre as concessões de equipamentos públicos para a inciativa privada, João Campos detalhou o funcionamento das concessões dos parques Dona Lindu, Jaqueira, Apipucos e Santana, destacando que representa economia e “ganho para a cidade”.

“A gente identificou quatro parques na cidade que tinham capacidade de gestão superavitária pela iniciativa privada e assim conseguimos desonerar em R$ 12 milhões por ano e a gente vai conseguir, entre o custeio que o privado assume e o plano de investimento, R$ 430 milhões aplicados nesses parques”, detalhou.

O atual prefeito usou como exemplo o Parque Ibirapuera, em São Paulo, para ilustrar a capacidade das empresas em promover o equipamento e gerar receita. No entanto, João Campos enfatizou que as concessões não se converterão em cobrança de ingresso para uso dos parques.

“Jamais vai se cobrar ingresso para acesso ao parque, é acesso livre e gratuito para todos”, completou.

Ainda dentro do tema, o atual prefeito relacionou a capacidade de investimentos do Recife com a situação financeira do município.

"Você ter uma infraestrutura social grande, robusta e eficiente, como nós temos, não nos impede de fazer projetos estruturados buscando a sustentabilidade econômica e financeira a longo prazo do município", afirmou.

João vive dia de vitórias na Justiça Eleitoral

Duas decisões da Justiça Eleitoral nesta quarta-feira atenderam pedidos da campanha de João Campos, com a suspensão de propagandas dos candidatos Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD).

Em relação à propaganda do candidato do PL, que acusa a Prefeitura do Recife de fazer uso político das creches da rede municipal, a decisão concluiu que os dados apresentados pela campanha do candidato do PL não são suficientes para provar o conteúdo denunciado.

Já a propaganda do candidato do PSD reforça o argumento de que o Recife vive um déficit habitacional e que 70 mil famílias vivem sem moradias dignas na cidade, dado contestado pela campanha do atual prefeito e candidato à reeleição.

Em decisão, a Justiça Eleitoral reconheceu o argumento posto pela Frente Popular, determinando a suspensão das propagandas eleitorais com esse conteúdo, em guia eleitoral e inserções em rádio e TV, além de redes sociais.

Para os dois casos, foi definida multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

Em vídeo, João Campos (PSB) diz por que quer governar o Recife