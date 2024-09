Dani Portela participa do Grito dos Excluídos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL) participou da tradicional caminhada do Grito dos Excluídos neste feriado de 7 de setembro. A manifestação é organizada por movimentos sociais e é realizada todos os anos nesta data, com o objetivo de dar visibilidade a pautas defendidas por minorias da sociedade.

O ato teve concentração no Parque Treze de Maio, na região central do Recife. Dani Portela estava acompanhada da candidata a vice, Alice Gabino (Rede), e de representantes do PCB, partido que faz coligação com a federação Rede/PSOL nesta eleição.

No ato, Dani reforçou seu compromisso com a justiça social e destacou que o "grito" pela diminuição das desigualdades deve ser diário. Ela afirma que deseja construir uma cidade mais inclusiva.

“Vou lutar por um governo que construa uma cidade menos desigual, onde mulheres, população negra, LGBTQIAPN+, moradores das periferias, juventude e todos os grupos minorizados tenham voz, direitos e oportunidades reais. Porque, pra mim, todas as vidas importam! E, junto com o povo, vamos transformar a nossa cidade em um lugar mais justo e melhor para viver”, declarou a candidata.

Durante a caminhada, Dani Portela encontrou o ex-prefeito do Recife, João Paulo (PT). Uma das suas principais propostas de governo é a retomada do Orçamento Participativo, programa implantado na administração dele, quando prefeito do Recife. Segundo Dani, o projeto torna a gestão pública mais democrática e aberta à participação popular.

"Esse programa é fundamental para garantir que as decisões sobre o uso do dinheiro público reflitam as reais necessidades da população, especialmente dos bairros mais vulneráveis", disse a candidata do PSOL.

Ainda neste sábado, Dani Portela participou de uma feijoada promovida por uma candidata do partido ao cargo de vereadora.