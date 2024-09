João Campos cumpre agendas com candidatos a vereador no Recife e promete nova UPAE na Zona Norte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sábado de campanha de João Campos (PSB) foi destinado a apoiar candidatos a vereador do Recife. Ele participou de dois atos de campanha promovidos por postulantes do MDB na comunidade Bola na Rede, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte, e no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul.



João Campos usou seu discurso na Guabiraba para destacar realizações de sua gestão na cidade. Como promessa de campanha, ele afirmou que pretende construir uma Unidade Pública de Atendimento Especializado (UPAE) de grande porte na Zona Norte, que oferecerá consultas, exames e cirurgias.

Na Imbiribeira, ele exaltou a construção da Ponte Júlia Santiago, que ligará o bairro de Areias ao Ipsep. O prefeito também fez discurso destacando seus trabalhos na região no primeiro mandato à frente da prefeitura.

“É bom ver uma turma animada e fazer o que mais gosto neste sábado, que é trabalhar. Na nossa gestão, a gente começa as coisas e só para quando elas estão prontas e bem feitas", disse o candidato à reeleição.

Repúdio a episódio de violência

Mais cedo, João Campos foi às redes sociais para repudiar o atentado a tiros sofrido pelo candidato a vereador de Surubim, Neto de Véia (PSB), filho da candidata do partido à prefeitura da cidade, Véia de Aprígio.

Neto de Véia foi atingido por um tiro no ombro na noite da última sexta-feira (6) depois de sair de um compromisso de campanha. Ele foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife, e passou por cirurgia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o quadro dele é estável.

"Mais um ato absurdo de violência com possíveis motivações políticas. Esse crime não pode ser tolerado e deve ser prontamente solucionado, com todos os envolvidos punidos. Quero deixar meu apoio à família de Véia e meus votos de rápida recuperação a Aprígio Neto", escreveu João Campos.