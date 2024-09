Filho de candidata à prefeitura de Surubim é atingido por tiro no ombro em atentado na zona rural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neto de Véia (PSB) é filho da candidata Véia de Aprígio (PSB). Ele foi atingido por um tiro no ombro e transferido para hospital do Recife.

O agricultor Aprígio Félix dos Anjos Neto, filho da candidata à prefeitura Surubim Roselia Maria dos Anjos, conhecida como Véia de Aprígio (PSB), sofreu um atentado a tiros na noite da última sexta-feira (6), quando voltava de uma agenda política. Ele, que é conhecido como Neto de Véia, é candidato a vereador no município, também pelo PSB.

O candidato voltava para casa em seu carro após uma agenda no bairro de Nova Esperança, quando foi abordado por dois homens em uma moto em um local próximo à residência dele, no Sítio Tamanduá de Cima, na zona rural do município. Os suspeitos efetuaram disparos contra o veículo, que acabou saindo da pista.

Neto de Véia foi ferido por um tiro no ombro e percorreu cerca de um quilômetro a pé até chegar em casa. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado a uma UPA do município. Depois, foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele deu entrada na unidade na madrugada deste sábado com ferimentos causados por projétil de arma de fogo. No período da tarde, Neto de Véia foi submetido a uma cirurgia realizada pela equipe de ortopedia do HGV. O quadro de saúde dele é considerado estável. Neto de Véia e Véia de Aprigio - Divulgação

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria". Ninguém foi preso até o momento.

A candidata a prefeita Véia de Aprígio anunciou que cancelou as agendas de campanha desse sábado em razão do atentado contra o filho. "Véia e sua família estão empenhados no acompanhamento do estado de saúde do seu filho", diz um comunicado da chapa.

Carro de Neto de Véia após o atentado - Divulgação

Reações

Os diretórios estaduais do PSB e do PT emitiram uma nota conjunta lamentando o episódio. O texto é assinado pelos respectivos presidentes dos partidos, os deputados estaduais Sileno Guedes e Doriel Barros.



"Diferentemente de tudo o que se poderia imaginar e desejar, a campanha eleitoral em Pernambuco volta a ser notícia não pela festa democrática de cores, propostas e esperança que invade os municípios, mas por episódios graves de violência", diz o comunicado.

"Mais do que nos solidarizar, dar total apoio e desejar pronta recuperação às vítimas, nós do PSB e do PT repudiamos veementemente esses episódios de violência e voltamos a cobrar das autoridades policiais providências céleres e enérgicas para esses casos, no que concerne à prisão dos agressores e ao reforço da segurança nesses municípios. A população pernambucana precisa ter a garantia de que poderá ir às urnas no dia 6 de outubro com a certeza de que sua vontade soberana será respeitada", acrescenta a nota.

A prefeita da cidade, Ana Célia (PSB), afirmou estar em contato com as autoridades e disse estar empenhada nas investigações. "Quero tranquilizar todos os surubinenses e reafirmar minha certeza de que esse tipo de violência não pode e nem vai prosperar na nossa cidade", escreveu a prefeita numa rede social.

O superintendente da Sudene e candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB em 2022, Danilo Cabral, prestou solidariedade a Neto de Véia e cobrou respostas do governo estadual.

"Peço à governadora Raquel Lyra e ao secretário de Defesa Social Alessandro Carvalho que abram uma investigação imediata para punir os responsáveis por esse crime. Não podemos permitir que atos de violência como esse fiquem impunes. Surubim deseja continuar no caminho da paz!", disse.

O deputado estadual Rodrigo Farias (PSB), que tem sua base eleitoral em Surubim, disse que o atentado atinge a democracia e o processo eleitoral.

"Solicito, de forma urgente, que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa, imparcial e célere, para que os responsáveis por esse crime sejam identificados e devidamente punidos. Diante do ocorrido, os eventos de campanha estão suspensos durante este fim de semana. Estendo minha solidariedade à Véia de Aprígio e toda sua família neste momento difícil, e reforço meu compromisso em defender a paz. Não podemos permitir que o medo se sobreponha à justiça e à democracia", disse o parlamentar.

Outro atentado dias atrás

No dia 29 de agosto, o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira, também do PSB, foi alvo de uma tentativa de homicídio com uma facada na barriga. Ele precisou passar por cirurgia e ficou internado na UTI até o dia seguinte.

Ele segue se recuperando, mas tranquilizou os apoiadores. "Quero agradecer as demonstrações de solidariedade neste momento e tranquilizar a todos quanto ao meu estado de saúde. Passei por cirurgia e estou me recuperando bem", disse em vídeo.



Na época, a Secretaria de Defesa Social disse que "as forças policiais pernambucanas, dentro de suas atribuições, estão empenhadas e adotaram todas as medidas que o caso requer".