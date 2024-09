Eleições 2024: veja os valores doados para as campanhas dos candidatos à prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao todo, mais de R$ 19 milhões foram doados para as campanhas dos candidatos no Recife, sendo quase toda a totalidade enviada por partidos políticos

A corrida pela prefeitura do Recife nas Eleições 2024 conta com mais de R$ 19 milhões de reais em doações, distribuídos entre os oito candidatos, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no sistema DivulgaCand.

Os dados analisados pela reportagem do Jornal do Commercio vão do dia 16 de agosto, início da campanha eleitoral, até a data desta publicação.

As doações para campanhas eleitorais são prática comum no período eleitoral, podendo ser feitas até o dia da eleição. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), qualquer valor doado ou repassado para um candidato deve ser declarado à Justiça e tornado público.

Na corrida eleitoral recifense, Daniel Coelho (PSD) é o candidato com o maior valor de recursos recebidos, enquanto Tecio Teles (Novo) possui o maior volume de doações.

Ludmila (UP) e Victor Assis (PCO) não possuem prestação de contas à Justiça Eleitoral no sistema até o momento desta publicação.

Confira abaixo as doações para cada candidato à prefeitura do Recife:

Dani Portela (PSOL)

A campanha de Dani Portela conta com apenas uma doação, feita pela própria candidata do PSOL, nominalmente.

Valor total arrecadado: R$ 5.800,00

Daniel Coelho (PSD)

O ex-secretário de Turismo do Governo do Estado recebeu apenas doação da direção nacional do Partido Social Democrático (PSD).

Valor total arrecadado: R$ 7.800.000,00

Gilson Machado (PL)

O ex-ministro do Turismo e Cultura no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro também recebeu apenas uma doação, da direção nacional do Partido Liberal (PL).

Valor total arrecadado: R$ 6.000.000,00

João Campos (PSB)

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição recebeu doação somente do seu partido, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), por meio da direção nacional.

Valor total arrecadado: R$ 4.837.500,00

Simone Fontana (PSTU)

A ex-diretora do Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife (Simpere) possui apenas uma doação, enviada pelo diretório nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Valor total arrecadado: R$ 75.480,00

Tecio Teles (Novo)

O advogado e militar da reserva é o único candidato à prefeitura do Recife com mais de uma doação, com recursos de campanha de financiamento online (R$ 2.720,00), além de uma doação no nome de André Joseph Victor Bruére (R$ 2.500,00) e um repasse da direção nacional do Partido Novo (R$ 440.000,00).

Valor total arrecadado: R$ 445.220,00

Doações para as campanhas - Thiago Lucas/ Design SJCC

