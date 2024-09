Candidatura de Joaquim Neto é mantida em Gravatá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O juiz da 30ª Zona Eleitoral de Gravatá, no Agreste do Estado, Luís Vital do Carmo Filho, decidiu, nesta sexta-feira (13), pela manutenção da candidatura do ex-prefeito do município Joaquim Neto (PSDB). A decisão diz respeito a um pedido de impugnação movido pelo atual prefeito de Gravatá e candidato à reeleição Padre Joselito (Avante).

"O juiz eleitoral indeferiu o pedido. Nós todos sabemos que isso é atitude de candidato desesperado, que está com a eleição perdida. Hábito antigo da minha oposição em Gravatá", disse Joaquim Francisco. "Nossa candidatura tem incomodado muito. O crescimento, nesta reta de chegada. Como planejado, vamos ganhar bem e continuar incomodando", reforçou o candidato.

A disputa para a prefeitura de Gravatá conta com cinco candidato. Além do atual prefeito Padre Joselito (Avante) e do ex-prefeito Joaquim Neto (PSDB), também buscam chegar ao Poder Executivo do município Bruno Sales (Republicanos), Luis Ribeiro (PSOL) e Rodolfo Silva (Novo).