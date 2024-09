Eleições 2024: Em sabatina, Gilson Machado promete eliminar filas na saúde do Recife "em até 16 semanas", se eleito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato do Partido Liberal à Prefeitura do Recife, Gilson Machado, participou da sabatina promovida pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de Pernambuco (SINDHosp) na última quinta-feira (12). Durante o evento, o candidato apresentou seu plano para o sistema de saúde da cidade, com foco na eliminação das filas para consultas, exames e cirurgias, promessa que, segundo ele, tornará realidade sob sua gestão "em até 16 semanas”.

Gilson Machado propõe a realização de mutirões em centros médicos e ações itinerantes nos bairros, contando com a colaboração da iniciativa privada e convênios com universidades. Ele afirma que os “convênios permitirão o uso de alunos internos para reforçar o atendimento médico, ajudando a acelerar o processo e reduzir a demanda acumulada”.

O candidato também sugere que, com essas medidas, será possível combater as filas. Além disso, falou sobre a criação de programas especializados para crianças neurodivergentes. Gilson afirmou que, em sua administração, se eleito, implementará iniciativas focadas no diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento contínuo dessas crianças, oferecendo suporte especializado para atender às suas necessidades e às de suas famílias.

Outra proposta do postulante é a adoção do Prontuário Eletrônico, que, segundo seu plano, permitirá a integração digital entre as Unidades de Saúde. “Esse sistema garantirá que os dados dos pacientes estejam acessíveis de forma rápida e segura, facilitando a gestão e a continuidade do tratamento.”

Além das propostas para eliminar filas e apoiar crianças neurodivergentes, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu focar na saúde preventiva, destacando campanhas para a prevenção de arboviroses, doenças de risco, saúde mental, saúde da mulher e do idoso, vacinação e saúde dentária.

Agenda do candidato deste final de semana:

Sábado (14)

8h — Caminhada com o candidato a vereador Calíope do Cartório, na Feira de Afogados;





— Caminhada com o candidato a vereador Calíope do Cartório, na Feira de Afogados; 9h30 — Adesivaço com a candidata a vereadora Cabo Aenia;





Adesivaço com a candidata a vereadora Cabo Aenia; 14h30 — Gravação Guia Eleitoral.

Domingo (15)