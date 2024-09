Daniel Coelho critica gastos de João Campos e volta a falar em habitação: 'como fica a população que necessita de moradia?'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PSD à prefeitura do Recife fez carreata nos bairros do Ibura e Jordão neste domingo (15), acompanhado da vice Mariana Melo

O candidato à prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) usou a carreta que realizou neste domingo (15) pelas ruas dos bairros do Ibura e do Jordão, na Zona Sul da cidade, para atacar mais uma vez o prefeito João Campos (PSB) a respeito do déficit habitacional da cidade.



O ex-secretário justificou sua crítica fazendo uma comparação entre a verba destinada às moradias com os recursos que teriam sido gastos pela atual gestão com propagandas e eventos públicos.



"Como é que se gasta R$ 500 milhões com propaganda, shows e eventos e metade desse valor em ações de urbanização de áreas de risco? Além disso, até julho deste ano, a prefeitura só gastou R$ 19 milhões com habitação", apontou o candidato.

"Como fica a população que necessita de moradia segura? Nós vamos mudar essa realidade com muito trabalho em infraestrutura e determinação", acrescentou Daniel Coelho.

O evento foi acompanhado por carros e motos e contou com a presença da candidata a vice-prefeita Mariana Melo (PSDB) e do presidente estadual do PSDB, Fred Loyo.

Durante o percurso, Daniel desceu do veículo para tirar fotos, cumprimentar moradores, balançar bandeiras e colar adesivos de campanha.

No último sábado (14), durante visita ao bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital, Daniel Coelho também aproveitou o espaço para fazer críticas à gestão do PSB.

"O sistema de creches aqui está sob investigação por irregularidades, com recursos federais sendo usados para barganha política. As mães exigem vagas como um direito, não como favor, e estão sendo desrespeitadas pela atual gestão”, comentou.