Candidatos à prefeitura de São Paulo se pronunciam após agressão de Datena contra Marçal

Agressão ocorreu no debate realizado pelo Tv Cultura na noite do domingo; Datena (PSDB) arremessou uma cadeira contra o candidato Pablo Marçal (PRTB)

Após José Luiz Datena (PSDB) agredir o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), durante debate promovido pela TV Cultura para eleição municipal de São Paulo, os outros candidatos se pronunciaram lamentando o ocorrido.

Guilherme Boulos (PSOL)

"Desde o começo dessa eleição, a gente tem tido um nível muito baixo nos debates. E isso, em grande medida, pela atuação do Pablo Marçal de inventar mentidas, de provocar, de atacar e promover baixarias em todos os debates. O Datena se descontrolou, agiu de uma maneira que não deveria ter reagido. Depois, o próprio Marçal tenta capitalizar com essa situação. Mas, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu."





Tabata Amaral (PSB)

"São Paulo merece mais do que isso."





Ricardo Nunes (MDB)

"É lamentável e, mais do que isso, é assustador! Não vou permitir que uma pessoa como essa sonhe em ficar à frente da nossa cidade.", disse.

Marina Helena (Novo)

"Absurda a atitude do Datena. Não é com violência e baixaria que vamos mudar a política no Brasjl. Torço para que nenhuma lesão grave tenha acontecido com o Pablo."