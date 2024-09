Durante sabatina, Daniel Coelho propõe programas para revitalização do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tema recorrente em sabatinas e debates, a revitalização do Centro do Recife foi abordada por Daniel Coelho (PSD) durante sabatina na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da capital pernambucana nesta terça-feira (17).

“O Centro da cidade, que já foi um dos maiores polos comerciais e empresariais, perdeu sua essência ao longo dos anos. Mas nós podemos mudar isso. A revitalização do coração da nossa cidade é uma das principais prioridades do nosso governo”, declarou o candidato.

Ao lado de sua vice, Mariana Melo (PSDB), Daniel falou sobre quatro programas principais que estão em suas propostas para o centro da cidade.

De acordo com a proposta apresentada, o Programa "Morar no Centro", aconteceria em parceria com o Governo do Estado e tem como objetivo requalificar prédios abandonados para habitação de interesse social. A proposta é oferecer 2 mil novas moradias.

Outra proposta apresentada pelo candidato é o programa "Bairro do Futuro" propõe transformar o Recife Antigo em uma 'smart city', com iniciativas tecnológicas e sustentáveis.

O projeto inclui a instalação de internet Wi-Fi em toda a área, coworkings públicos, o embutimento da fiação elétrica, além de sistemas de reciclagem e reaproveitamento de água. A ampliação de ciclovias e áreas de pedestres também faz parte da proposta.

Outro plano trazido por Daniel é a ação "Prefeitura Presente", que prevê a instalação do Centro do Cidadão e a transferência de diversos órgãos públicos para a Rua da Imperatriz. O candidato também falou sobre o "Centro Seguro", que propõe a criação de um grupamento tático específico da Guarda Municipal no local.

Além disso, o plano prevê a instalação de boxes de videomonitoramento em praças movimentadas, como a Praça do Arsenal e o Marco Zero.