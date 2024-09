Elias Gomes critica gestões de Mano Medeiros e Anderson Ferreira em Jaboatão: "o povo está humilhado, sofrendo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em debate, candidato do PT criticou adversários e se defendeu de ataques, destacando apoio de Lula e João Campos à sua candidatura

O candidato a prefeito de Jaboatão dos Guararapes Elias Gomes (PT) criticou as gestões do atual prefeito e candidato à reeleição Mano Medeiros (PL) e o ex-prefeito Anderson Ferreira (PL), bem como os adversários Clarissa Tércio e Daniel Alves (Avante), em debate realizado pelo G1, nesta terça-feira (17).

Críticas a Mano e Anderson

Sobre a atual gestão, Elias foi enfático ao afirmar que os últimos 8 anos em Jaboatão foram um “desastre”, destacando um “caos absoluto” na saúde do município.

“De fato, foram 8 anos de desastre, um caos absoluto na saúde, que está na UTI. Meses para um generalista, anos para uma consulta médica”, disse.

Em pergunta sobre o transporte público em Jaboatão, Elias voltou a atacar Mano, o qual considera “o prefeito das tragédias”, em alusão aos constantes incidentes com micro-ônibus no município.

Após o candidato Daniel Alves afirmar que Mano Medeiros já foi secretário durante a gestão de Elias no município, o petista se defendeu.

“Daniel, gostaria que tratássemos as coisas com seriedade. Mano Medeiros jamais foi secretário de pasta alguma na Prefeitura. Veja o Diário Oficial que ele nunca foi nomeado como secretário. Ele era assessor de um secretário”, enfatizou.

Elias complementou, enfatizando suas divergências com o atual prefeito e candidato à reeleição, voltando a criticar a gestão atual e mencionando a situação da saúde em Jaboatão.

“Tenho divergências com ele, sobretudo com o grupo que o alinhamento com o grupo dos Ferreira e o desgoverno que ele tem feito. O povo está humilhado, sofrendo, sem médico e sem medicamento”, disse.

O petista finalizou destacando os apoios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) à sua candidatura, como “um conjunto de forças”.

“Nós queremos mudar isso porque não se trata de Elias, se trata de um conjunto de forças, A PARTIR do presidente Lula, passando pelo prefeito João Campos. Não venha com essa história de fulanizar esse debate, porque se trata de algo maior”, respondeu.

Envolvimento de Clarissa Tércio com ataques de 8 de janeiro

A candidata Clarissa Tércio também foi alvo de críticas por parte do petista, que mencionou envolvimento da deputada federal licenciada com os ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, afirmando que Clarissa se posicionou “favoravelmente à tentativa de golpe”.

Após a candidata do PP afirmar ter sido vítima de fake news, Elias destacou a existência de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, relacionado aos ataques de 8 de janeiro, que cita Clarissa, além de relembrar declarações da deputada nas redes sociais.

“Eu vi com os meus próprios olhos, você nas suas redes sociais, dizendo que o Brasil estava livre, que o governo, legitimamente eleito pelo povo, ia ter um fim. Em nome da verdade, reafirmo”, afirmou.

