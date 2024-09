Governadora Raquel Lyra lamenta morte do deputado estadual José Patriota

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governadora Raquel Lyra lamenta a morte do deputado estadual José Patriota (PSB), "um homem público que pautou a sua vida pela defesa do Sertão e dos municípios pernambucanos.", disse.

O deputado estadual José Patriota (PSB) faleceu aos 63 anos na manhã desta terça-feira (17), ele enfrentava um tratamento contra um câncer de fígado.

Patriota lutava contra doença desde 2018. Na semana passada entrou em tratamento intensivo, de acordo com a família.

O velório ocorrerá na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) das 10h às 13h e depois segue para Afogados da Ingazeira, no Centro Desportivo Municipal, onde ocorrerá também o velório.

Nota completa

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do amigo e deputado @josepatriotape, um homem público que pautou a sua vida pela defesa do Sertão e dos municípios pernambucanos. Deixa um legado construído como prefeito de Afogados da Ingazeira, deputado e presidente da Amupe, em diversos mandatos. O Governo de Pernambuco decretará luto oficial por sua partida. Toda a minha solidariedade aos familiares e inúmeros amigos neste momento de despedida.