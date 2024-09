Ao vivo: Assista primeiro debate com os candidatos à prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acontece nesta quarta-feira (18) o primeiro debate com os candidatos à prefeitura do Recife promovido pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe), a partir das 14h, no Auditório Paulo Rosas localizado no campus da UFPE.

Participarão do debate, Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL), Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU), Tecio Teles (Novo) e Victor Assis (PCO).

