Pesquisa Quaest: Confira os números de rejeição entre os candidatos à prefeitura do Recife

Os números da pesquisa Quaest para prefeitura do Recife, divulgada nesta quarta-feira (18), trazem Daniel Coelho (PSD) como o candidato mais rejeitado pelos eleitores recifenses.

Neste quesito da pesquisa, os entrevistados apontam quais candidatos conhecem, aprovam ou rejeitam. O candidato do PSD foi apontado por 52% dos entrevistados como um candidato que “conhece e não vota”, referente à rejeição, de acordo com a pesquisa.

Em segundo lugar está Dani Portela (PSOL), com 34%, seguida de Gilson Machado (PL), que tem 31% de rejeição. Completam a lista Tecio Teles (Novo), com 29%, Simone Fontana (PSTU), com 19%; Ludmila (UP), com 12%. João Campos (PSB), com 12% e Victor Assis (PCO), com 9%, fecham a lista.

A pesquisa Quaest ouviu 900 eleitores na capital pernambucana, entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o nº PE-09154/2024.

Conhecimento dos candidatos

A pesquisa também traz o nível de conhecimento dos candidatos, por parte dos eleitores, 87% dos entrevistados afirmaram que conhecem e votam no atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) e apenas 1% afirmaram não conhecer.

Confira os números:

João Campos (PSB): conhece e vota, 87%; não conhece, 1%; conhece e não vota (rejeição), 12%; não sabe/não respondeu, 0%.

Daniel Coelho (PSD): conhece e vota, 29%; não conhece, 16%; conhece e não vota (rejeição), 52%; não sabe/não respondeu, 3%;

Gilson Machado (PL): conhece e vota, 17%; não conhece, 51%; conhece e não vota (rejeição), 31%; não sabe/não respondeu, 1%;

Dani Portela (PSOL): conhece e vota, 14%; não conhece, 51%; conhece e não vota (rejeição), 34%; não sabe/não respondeu, 1%;

Tecio Teles (Novo): conhece e vota, 7%; não conhece, 62%; conhece e não vota (rejeição), 29%; não sabe/não respondeu, 2%;

Simone Fontana (PSTU): conhece e vota, 3%; não conhece, 77%; conhece e não vota (rejeição), 19%; não sabe/não respondeu, 1%;

Victor Assis (PCO): conhece e vota, 2%; não conhece, 88%; conhece e não vota (rejeição), 9%; não sabe/não respondeu, 1%;

Ludmila (UP): conhece e vota, 2%; não conhece, 85%; conhece e não vota (rejeição), 12%; não sabe/não respondeu, 1%.

