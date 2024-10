Pablo Marçal defende Gusttavo Lima durante debate: "eu acredito na sua inocência"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato Pablo Marçal, que concorre nas eleições municipais de São Paulo, decretou apoio a Gusttavo Lima durante um debate, promovido pelo Flow Podcast, na noite desta segunda-feira (23), que terminou de forma caótica.

Gusttavo Lima teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco, por movimentações financeiras milionárias envolvendo uma empresa do cantor com outras investigadas. De acordo com pedido de prisão Gusttavo Lima teria dado "guarida a foragidos".

A decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da da 12ª Vara Criminal da Capital, tem como base novos elementos da investigação da Polícia Civil referente à Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra e que apura crimes de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar.

Pablo Marçal defende Gusttavo Lima

Além das provocações a Ricardo Nunes, Pablo Marçal aproveitou o debate para comentar sobre a situação envolvendo seu amigo pessoal, o cantor Gusttavo Lima.

O sertanejo, que havia declarado apoio a Marçal nas eleições, teve prisão decretada na manhã desta segunda-feira (23), pela Polícia Civil em Pernambuco.

“Eu falei com ele agora há pouco. Agora à tarde eu liguei para saber o que estava acontecendo. Ele não foi avisado oficialmente, foi avisado pela mídia. E ele está muito tranquilo. Eu tenho certeza que essa decisão vai ser revertida. Gusttavo Lima, eu acredito na sua inocência. Você é um cara correto no que você faz. Essa decisão é desprovida de legalidade. Quem estudou o mínimo de direito sabe do que eu estou falando”, disse Marçal.

O debate promovido pelo Flow, que prometia ser um espaço para discutir propostas e visões de governo para São Paulo, acabou sendo marcado por tumultos e polêmicas.

Vídeo no Instagram

Marçal, no mesmo dia, já havia publicado um vídeo nas redes sociais prestando apoio ao cantor Gusttavo Lima.

Ele respondeu uma pergunta supostamente enviada por meio da ferramenta 'caixinha de perguntas' do Instagram: "Marçal o que você acha da prisão que foi decretada em desfavor do

Gustavo Lima ?"

Pablo Marçal então responde: "Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira, só que aqui no Brasil quando você assume algumas posturas de defender algumas pessoas, tipo, defendeu o [ex-presidente Jair] Bolsonaro [nas eleições de 2022], ele apoia a nossa candidatura, isso é uma coisa muito estranha, muito estranha mesmo".

"Eu não sou a favor de proteger ninguém, mas eu sou 100% contra de usar a justiça para atacar a honra das pessoas e a gente sabe que a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil", diz o ex-coach.

Entenda a investigação a Gusttavo Lima

A coluna Segurança, deste JC, também teve acesso à íntegra da decisão que determinou a prisão preventiva de Gusttavo Lima, nome artístico de Nivaldo Batista Lima, na tarde desta segunda-feira (23).



Nela, a juíza citou novos detalhes repassadas pela Polícia Civil na semana passada, quando concluiu o inquérito da Operação Integration.

A investigação aponta que a empresa de Gusttavo Lima "é responsável pela conduta de ocultar valores provenientes dos jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos [Esportes da Sorte]", ao receber dela, no dia 25 de maio de 2023, a quantia de R$ 4.947.400 e, no dia 3 de abril do mesmo ano, mais R$ 4.819.200.

Sendo assim, para a polícia, a intenção foi "ocultar/dissimular a disposição e propriedade do Aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XLS, matrícula PR-TEN, ao negociá-la com a empresa J. M. J. Participações LTDA, de propriedade do investigado José André da Rocha".