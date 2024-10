Soco, defesa de Gusttavo Lima e xingamentos; entenda participação de Marçal no debate do Flow

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Marçal é expulso do debate após atacar Nunes e desrespeitar regras. Confusão termina com agressão ao marqueteiro do prefeito e caso vai à polícia

O debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo promovido pelo Flow Podcast foi palco de um intenso tumulto nesta segunda-feira (23), envolvendo os candidatos Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB).

O evento, que já começou com atritos nos bastidores, terminou com a expulsão de Marçal após descumprimento das regras, troca de xingamentos e uma confusão generalizada que incluiu até uma agressão física contra um assessor de Nunes.

Pablo Marçal expulso do debate

Pablo Marçal foi expulso do debate após descumprir regras. Durante suas considerações finais, o candidato utilizou seu tempo de fala para fazer uma "promessa de campanha". Seguno ele, iria prender o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, caso fosse eleito.

“Eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele [Ricardo Nunes] vai para a cadeia”, afirmou o ex-coach.

O moderador Carlos Tramontina advertiu Marçal quando faltavam 40 segundos para o término de sua fala. Mesmo após a advertência, Marçal voltou a mencionar a prisão do adversário, o que levou a uma segunda intervenção de Tramontina.

“O senhor assinou regras. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido”, declarou Tramontina, em tom firme.

Mesmo assim, Marçal permaneceu em silêncio por 18 segundos antes de voltar a fazer a mesma provocação. Diante da repetição da atitude, Tramontina anunciou a exclusão de Marçal do debate.

“O senhor está excluído do debate”, sentenciou o moderador.

Confusão e agressão

Imagem: momento de confusão após expulsão do candidato Pablo Marçal (PRTB). - Reprodução/ Transmissão do debate - Canal Flow News

A situação escalou rapidamente no momento da saída de Pablo Marçal do palco. O debate, que estava sendo transmitido ao vivo, mostrou um tumulto generalizado, com membros das equipes dos candidatos correndo pelo set de filmagem.

Segundo o moderador Carlos Tramontina, em conversa pós debate, houve um soco desferido contra estrategista de campanha do prefeito Ricardo Nunes, Duda Lima.

De acordo com informações do Portal UOL, o cinegrafista e sócio de Marçal, Nahuel Medina, foi o responsável pelo golpe. Testemunhas presentes no estúdio relataram que Duda tentou cobrir a câmera do celular de Medina, o que provocou a reação agressiva do cinegrafista. Cinco viaturas da polícia foram enviadas ao local, e os envolvidos foram encaminhados ao 16º DP, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo.

Após o incidente, ainda segundo reportagem do UOL, Medina publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando a mão machucada e, na legenda, escreveu: “Eu só me defendi instintivamente”.

Troca de xingamentos antes do debate

Os ânimos já estavam exaltados antes mesmo do início oficial do debate. Nos bastidores, Pablo Marçal e Ricardo Nunes se encontraram nos corredores do Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, local onde o evento foi realizado.

Ao se cruzarem, Marçal iniciou uma troca de ofensas, chamando Nunes de "tchutchuca do PCC", expressão que inflamou a discussão.

Os dois candidatos protagonizaram um bate-boca que precisou ser interrompido por membros das respectivas equipes.

Defesa de Gusttavo Lima

Além das provocações a Ricardo Nunes, Pablo Marçal aproveitou o debate para comentar sobre a situação envolvendo seu amigo, o cantor Gusttavo Lima.

O sertanejo, que havia declarado apoio a Marçal nas eleições, teve prisão decretada na manhã desta segunda,-feira, pela Polícia Civil em Pernambuco, investigado na operação Integration.

“Eu falei com ele agora há pouco. Agora à tarde eu liguei para saber o que estava acontecendo. Ele não foi avisado oficialmente, foi avisado pela mídia. E ele está muito tranquilo. Eu tenho certeza que essa decisão vai ser revertida. Gusttavo Lima, eu acredito na sua inocência. Você é um cara correto no que você faz. Essa decisão é desprovida de legalidade. Quem estudou o mínimo de direito sabe do que eu estou falando”, disse Marçal.

O debate promovido pelo Flow, que prometia ser um espaço para discutir propostas e visões de governo para São Paulo, acabou sendo marcado por tumultos e polêmicas.

Até o fechamento desta matéria, as investigações sobre o soco desferido contra o Duda Lima estão em fase inicial, com depoimentos sendo colhidos na delegacia da região.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO DA EXPULSÃO DE PABLO MARÇAL:



Marçal foi expulso durante as considerações finais. O mediador, Carlos Tramontina, paralisou o debate após Marçal, "reiteradamente", desrespeitar as regras. "Tive que paralisar o debate para excluir o candidato Pablo Marçal, que reiteradamente, desrespeitava as regras. Na saída dele, houve uma confusão e o assessor do candidato Ricardo Nunes foi agredido e está sangrando bastante neste momento".



"Ele sai, forma-se um tumulto porque tinha um grupo que o acompanhava e, empurrando o restante do pessoal que estava ali, vem para chegar perto dele. Ele saiu com uma atitude de provocação para os outros que estavam lá. Só sei que houve um soco de uma pessoa no assessor do candidato Ricardo Nunes. Sangrou muito". Entre as regras previstas, ataques pessoais e ofensas tinham punição prevista com advertência. Três advertências resultavam em expulsão.



