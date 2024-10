e-Título: Como baixar e usar o documento digital no dia da votação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

saiba como usar e-Título para facilitar as votações, com acesso rápido ao título de eleitor digital e outros serviços para os eleitores brasileiros

O e-Título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, é um aplicativo que moderniza o acesso ao título de eleitor, permitindo que os cidadãos brasileiros carreguem esse importante documento diretamente no celular ou tablet.

Com o e-Título, é possível não apenas acessar o documento digitalmente, mas também consultar diversas informações eleitorais e utilizar funcionalidades, como a certidão de quitação eleitoral.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado em dispositivos Android e iOS.

O que é?

O aplicativo oferece funcionalidades, como a emissão da certidão de quitação eleitoral, documento essencial para quem precisa participar de concursos públicos ou emitir passaportes, e a possibilidade de verificar a situação cadastral do eleitor.

Outro destaque é a segurança oferecida pelo aplicativo, já que as informações do título do eleitor podem ser autenticadas através de QRCode, garantindo a confiabilidade e proteção dos dados.

Como baixar e usar o e-Título

Baixar o Aplicativo: O primeiro passo é baixar o aplicativo e-Título na loja de aplicativos do seu dispositivo (Google Play para Android ou App Store para iOS). Basta procurar por "e-Título" na loja e iniciar o download. Preenchendo os Dados: Após a instalação, você precisará preencher seus dados pessoais, incluindo: Nome completo; Data de nascimento; CPF; Nome dos pais. Validar informações: O aplicativo pode solicitar uma validação

Uso no dia da votação

Se sua foto já estiver cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral, o e-Título poderá ser usado como documento de identificação na hora da votação.

Caso contrário, será necessário apresentar um documento oficial com foto, como o RG ou CNH.

Outras funcionalidades do e-Título



e-Título vai muito além de ser apenas uma versão digital do seu título de eleitor. Veja outras funções disponíveis no aplicativo: