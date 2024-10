João Campos confirma presença no debate do SJCC; será o primeiro do candidato na eleição de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação acontece nesta terça-feira (1º) e será transmitido na TV Jornal, Rádio Jornal e redes sociais

Nesta terça-feira (1º), às 18h30, cinco candidatos à Prefeitura do Recife se reúnem para o debate organizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Entre eles está confirmado o nome do atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), que participa do seu primeiro confronto direto com oponentes em um debate nesta eleição de 2024.

O encontro será transmitido ao vivo pela TV Jornal, Rádio Jornal e plataformas digitais do SJCC, com mediação da jornalista Anne Barreto. A participação do prefeito do Recife e candidato á reeleição era aguardada com certa incerteza, já que João Campos não compareceu ao debate promovido pela Associação dos Docentes da UFPE (Adufepe) no dia 18 de setembro.

No dia do debate, a agenda de João foi cencelada devido ao falecimento do deputado José Patriota (PSB), mas antes do ocorrido o nome do candidato já não aparecia nas chamadas do debate da Adufepe vindo a ser alvo de críticas por parte da organização, candidatos adversário e da plateia presente.

Após a avalanche de críticas, João Campos se apressou para, durante suas agendas de campanha, garantir que estaria presente nos debates televisionados.

"Eu já disse, inclusive, no primeiro dia de entrevista como candidato à reeleição, no lançamento da campanha, que estaria presente nos debates de televisão da nossa cidade. Reafirmo que estarei presente nos debates de televisão da cidade”, declarou à época o prefeito.

Liderando as pesquisas eleitorais, João tem sido cobrados pelos adversários, que viraram alvo da Justiça Eleitoral, sobre a suposta falta de licenças e alvarás para o funcionamento de creches no Recife, além de uso eleitoreiro da administração das unidades - o que tem sido negado pelo socialista. A expectativa também recai sobre o comportamento dos candidatos, vide o que tem acontecido nos debates realizados em São Paulo, onde a troca de acusações e até mesmo episódios de agressões têm se tornado corriqueiros.

Debate do SJCC

O debate do SJCC será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos se apresentarão e farão perguntas entre si com tema livre. No segundo bloco, a mediadora sorteará temas específicos para as perguntas.

No terceiro e último bloco, serão dadas as considerações finais, com cada candidato tendo um minuto para reforçar suas propostas.

O debate reunirá cinco candidatos cujos partidos têm pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme a legislação eleitoral. São eles:

Dani Portela (PSOL);



Daniel Coelho (PSD);



Gilson Machado (PL);



João Campos (PSB);



Técio Teles (Novo).

O debate do SJCC é uma oportunidade para o eleitor comparar as propostas e visões dos candidatos para o futuro do Recife.

