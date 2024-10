Debate SJCC: Tecio Teles fala que vai criar "Academia da Guarda Municipal"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante segundo bloco do debate do Sistema Jornal do Commercio, Tecio Teles (Novo) foi questionado sobre a guarda municipal por Gilson Machado (PL)

No segundo bloco do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o tema sorteado pela mediadora Anne Barreto foi o armamento da Guarda Municipal.



Na dinâmica, o candidato Gilson Machado (PL) escolheu fazer a pergunta do tema para Tecio Teles (Novo), mas direcionou sua pergunta, indiretamente, para a gestão de João Campos (PSB), atual prefeito do Recife. “A nossa proposta contempla o armamento da guarda municipal, a qualificação também. Como você avalia que a prefeitura atual agiu a respeito desse tema?”, perguntou Gilson.

O candidato do Partido Novo, Tecio Teles, defendeu a necessidade de armar e treinar os guardas municipais do Recife. “A gente apresentou a proposta de capacitar, treinar e armar a guarda municipal do Recife”, disse.

Ele destacou que o plano de governo de sua candidatura inclui a criação de uma “Academia da Guarda Municipal”. "No nosso plano de governo, a gente propõe criar a Academia Municipal da Guarda Municipal para treinar os atuais guardas e os futuros guardas municipais", afirmou.

Tecio Teles também criticou o fato de que atualmente os guardas municipais de Recife atuam sem armamento. “O guarda municipal coloca a farda e vai para a rua desarmado”, disse o candidato do Novo. Segundo ele, sua candidatura foi a primeira a propor o armamento da Guarda Municipal como uma solução efetiva para melhorar a segurança na cidade.

Gilson Machado defende reconhecimento facial

Em sua réplica, Gilson Machado rebateu a proposta de Tecio Teles, argumentando que não é necessária a criação de uma nova academia, já que a formação poderia ser realizada na Academia da Polícia Militar.

“Nós temos que colocar a inteligência de reconhecimento facial. Porque o que mais bandido tem medo é ser reconhecido. Vou colocar nos ônibus, em todos os locais turísticos de Recife”, afirmou o candidato do PL.

Durante sua tréplica, Tecio Teles reforçou a importância do armamento e treinamento dos guardas municipais, vinculando a proposta à melhoria da segurança pública de forma integrada com outras forças de segurança.

“Imagine a cena em diversos locais do Recife com uma viatura da Guarda Municipal, com pelo menos dois guardas armados e treinados fazendo a segurança do cidadão na volta para casa, no horário de pico, agindo na prevenção dos crimes violentos contra o patrimônio de forma integrada com a Polícia Militar”, disse o candidato do Novo.

