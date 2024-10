Igor Maciel, colunista do JC, analisa o debate do SJCC com candidatos à Prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Postulantes à Prefeitura do Recife se encontram nesta terça-feira (1º) para debater propostas no debate do Sistema Jornal do Commercio

O colunista de política do JC, Igor Maciel, analisa o debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos à Prefeitura do Recife.

O debate entre os cinco candidatos à Prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), marca uma fase decisiva na corrida eleitoral de 2024. O evento é transmitido ao vivo pela TV Jornal, Rádio Jornal e plataformas digitais do SJCC.

O público terá acesso a uma cobertura detalhada do debate não apenas durante o evento, mas também antes e depois, com uma programação especial ancorada por Igor Maciel, colunista de política do Jornal do Commercio.

À frente da coluna Cena Política e do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Igor irá trazer uma análise crítica do comportamento dos candidatos, suas propostas e a dinâmica do encontro.

Live no JC Play

Desde às 17h30, Igor Maciel e o repórter de política do Jornal do Commercio, Rodrigo Fernandes estão no JC fazendo uma análise inicial do debate.

Durante os intervalos do debate, o público também pode acompanhar uma cobertura ao vivo, focada nas principais declarações e momentos do evento.

