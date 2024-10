Debate SJCC: Tecio Teles questiona sobre obras paralisadas no Recife ao prefeito João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, João Campos (PSB) escolheu direcionar sua pergunta para o candidato do Novo, Tecio Teles

Durante o debate eleitoral do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) entre os candidatos à prefeitura do Recife no blocoem que os assuntos foram sorteados pela mediadora, Anne Barreto, o candidato e atual prefeito do Recife, João Campos (PSB) escolheu direcionar sua pergunta a Tecio Teles (Novo), trazendo à tona questões sobre drenagem e obras de infraestrutura.

João Campos destacou a importância da drenagem no Recife, um problema crônico que a cidade enfrenta há décadas. O candidato frisou as ações realizadas em seu governo, com especial ênfase na área mais crítica, a bacia do Tejipió.

“A gente sabe que o desafio de drenagem do Recife é um desafio histórico. Nós fizemos o ‘dever de casa’, na bacia do Tejipió que é a área mais crítica da cidade, nós conseguimos fazer a maior operação da história da cidade e há 500 bilhões disponíveis para fazer obras de macro drenagens do Tejipió. Qual a sua proposta para esta área da cidade?”, questionou João Campos.

Tecio Teles, em sua resposta, ressaltou o longo período em que o PSB está no comando da prefeitura, enfatizando a continuidade do partido no poder e apontando que algumas promessas ainda não foram cumpridas. “É importante destacar que seu governo está na prefeitura há 12 anos, quando junta com PT, são 24 anos”, afirmou.

Avenida Dois Rios e Recife

Teles lembrou que uma das propostas anunciadas por João Campos, o projeto de drenagem na Av. Dois Rios, já fazia parte de seu plano de governo. “Você vem colocando na sua propaganda que na Av. Dois Rios com a Av. Recife, você vai fazer uma espécie de piscinão. Foi uma das propostas que a gente trouxe no nosso plano de governo”.

No entanto, Teles não ofereceu uma proposta concreta sobre a drenagem, limitando-se a reforçar críticas ao atual governo. Tecio Teles também utilizou seu tempo para questionar João Campos sobre obras paralisadas e projetos inacabados na cidade. O candidato do Novo destacou o que chamou de "excesso de propaganda" por parte do governo municipal.

Teles também cobrou que João Campos cumpra o que foi prometido em relação à drenagem na Av. Dois Rios e Av. Recife, reiterando que essa já era uma de suas propostas desde o início da campanha. “Espero que você faça cumprir na Av. Dois Rios e Recife. E foi uma das primeiras propostas nossas no plano de governo”, repetiu.

Tecio Teles acusa João Campos de ser "mestre em propaganda"

“O PSB diz que faz, como fez ali na frente do Barão de Lucena, obras que eram para Copa do Mundo e ainda não entregaram”, criticou Teles. “É muita propaganda, como a orla de Boa Viagem, que está lá uma obra de mais de 100 milhões de reais e que não é entregue”, completou o candidato.

"A grande marca da gestão do PSB é a propaganda", disse Teles. "É nisso que vocês são mestres, em enganar as pessoas da cidade do Recife", disse Tecio Teles se referindo á gestão de João Campos.

Ao longo da dinâmica, Teles manteve uma postura crítica em relação a João Campos, acusando o atual prefeito de priorizar propaganda em detrimento de entregas reais para a cidade.

Debate TV Jornal 2024: Acompanhe, ao vivo, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, AO VIVO, o debate com os candidatos à Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A partir das 18h30, os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Tecio Teles (Novo) discutem suas propostas para o Recife.

Acompanhe, ao vivo, a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, ao vivo, a análise do Debate TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.