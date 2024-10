Debate da Globo no Recife: veja como foi o debate com os candidatos a prefeito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos à Prefeitura do Recife participaram do debate da TV Globo, na noite desta quinta-feira (2). Estiveram presentes os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL) e João Campos (PSB), para o último debate antes do primeiro turno das eleições.

Tecio Teles (Novo) chegou a conseguir o direito de participar através de liminar no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). No entanto, a liminar foi cassada minutos antes do início do debate.

No primeiro bloco, com perguntas de temas livres, Dani Portela iniciou a rodada, questionando João Campos se o pessebista vai ficar neutro na política do município. João, por sua vez, afirmou que tem posição política, sim, afirmando ser um “progressista de centro-esquerda”, mas destacando que não é prefeito “para marcar posição política”, mas para “fazer um governo eficiente”, citando feitos da sua gestão.

Na sequência, Gilson Machado e Daniel Coelho debateram sobre a necessidade de um segundo turno no Recife. Daniel destacou que não se acomoda com o Recife que “perdeu o protagonismo e ficou pra trás”. Gilson destacou que é preciso debater a cultura da cidade, propondo “shows de segunda a segunda” de artistas recifenses.

João e Gilson travaram discussão após pergunta do atual prefeito sobre propostas para o Rio Tejipió, citando realizações do atual governo. Gilson afirmou que “não é mais do que a obrigação” de João em fazer melhorias, criticando a situação do canal de Setúbal e a situação da Ponte Giratória, chegando chamar João de “mitomaníaco”, afirmando que o atual prefeito mente sobre as realizações.

João, em réplica, disse que ficou contente do candidato do PL reconhecer o trabalho de sua gestão à frente do município e entender que obras estão sendo feitas.

Daniel Coelho e Dani Portela debateram sobre o armamento da guarda municipal, com o pessedista questionando a candidata do PSOL sobre sua defesa do não-armamento. Dani destacou que a necessidade é de valorização da guarda com melhor equipamento e maiores salários. Já Daniel defendeu o treinamento e o armamento da guarda, criticando a gestão atual.

No segundo bloco, os candidatos trataram de temas sorteados.

Mulheres

No tema, Dani perguntou para Gilson Machado sobre propostas para as mulheres do Recife e se Gilson pretende governar para as mulheres da mesma forma que Jair Bolsonaro.

O candidato do PL respondeu, afirmando que mulher recifense “está sofrendo”, citando filas para exames e dificuldade no transporte público, além de defender o ex-presidente Bolsonaro.

Segurança

Sobre segurança, Gilson Machado questionou as ações de João Campos no município, enfatizando que João “falhou” e atribuiu culpa ao atual prefeito pela situação da segurança do município. João respondeu, afirmando que Gilson “não tem compromisso com a verdade”, citando as punições da Justiça Eleitoral ao guia eleitoral do candidato do PL e apresentou dados da atual gestão municipal.

Mobilidade

João Campos e Daniel Coelho travaram debate sobre mobilidade, com o atual prefeito citando obras de infraestrutura realizadas pela atual gestão ao questionar o pessedista. Daniel, por sua vez, respondeu desvalorizando as obras citadas e enfatizou a necessidade de maior investimento em transporte público para solucionar a questão, reforçando que a gestão municipal precisa assumir a responsabilidade sobre o tema.

Administração pública

Na sequência, foi a vez de Daniel Coelho perguntar para Dani Portela, dessa vez no tema de administração pública, destacando “gasto exacerbado” da atual gestão com cargos comissionados e terceirizados.

Dani respondeu enfatizando a defesa dos servidores públicos na cidade, destacando a necessidade de realização de concurso público no Recife.

Obras em áreas de morro

No terceiro bloco, os candidatos retornaram ao formato de temas livres. O primeiro a perguntar foi o candidato à reeleição João Campos, que voltou a travar debate com Gilson Machado, dessa vez sobre propostas para áreas de morro.

Gilson afirmou que não precisa provar suas realizações em áreas de morro, citando que trouxe Bolsonaro para Recife na tragédia de deslizamentos de morro em maio de 2022, lamentando que João não foi receber o ex-presidente.

João, em réplica, disse que não recebeu Bolsonaro pois estava cuidando das áreas afetadas, “junto das pessoas no momento mais difícil do Recife”, enquanto Gilson estava “sobrevoando de helicóptero” as regiões.

Creches municipais

Na sequência, foi a vez de Daniel voltar a questionar João Campos, agora citando a situação das creches da rede municipal, alvo de investigações. Daniel citou três envolvidos em denúncias sobre a gestão de creches em sua pergunta.

João respondeu afirmando que não conhece as pessoas citadas e lembrou que duplicou vagas de creches na cidade e que “qualquer pessoa que errou no caminho vai ser punida”.

Após Daniel reafirmar o envolvimento dos citados nas denúncias, João disse que o seu compromisso é “fazer bem feito” e destacou a atuação de Daniel como deputado federal ao não doar emendas para creches, mas sim para associações de cavalos.

Lula “escondido” por João

Em seguida, Gilson perguntou para Dani sobre João Campos estar “escondendo Lula da campanha”. A candidata do PSOL afirmou que é “lamentável” que o atual prefeito não tenha trazido Lula e enfatizou que é candidata para levantar as bandeiras que sempre defendeu da esquerda, além de criticar a gestão de Bolsonaro na presidência.

Gilson voltou a defender Bolsonaro, afirmando que foi “um dos melhores presidentes” da história do Brasil, enfatizando as ações com vacinas e recuperação econômica após a pandemia.

População LGBTQIAPN+

Dani e Daniel debateram propostas para a população LGBTQIAPN+. A candidata do PSOL citou a situação atual da comunidade no Recife e questionou as propostas de Daniel sobre o tema.

Daniel destacou que a gestão atual não cuidou do tema como deveria, preferindo gastar os recursos com festas e propaganda. O pessedista aproveitou a resposta para se defender de João na pergunta anterior, afirmando que o atual prefeito também não destinou emendas quando deputado federal, enfatizando que isso “não é honesto do ponto de vista intelectual”.

Dani lamentou que Daniel tenha usado o espaço da pergunta sobre população LGBTQIAPN+ para se defender de outro candidato em outra pergunta.

No quarto bloco, os candidatos voltaram a debater sobre temas sorteados.

Geração de empregos

No quarto bloco, Gilson voltou a questionar João, dessa vez sobre geração de empregos. O candidato do PL enfatizou que o Recife se tornou “o pior ambiente de negócios” para investimentos e que não possui atração turística viável, afirmando que é a marca de um “fracassado governo”.

João respondeu destacando que a candidatura de Gilson “coloca o Recife para baixo” e destacou dados da atual gestão sobre geração de empregos e desburocratização.

Morros e encostas

Dani Portela questionou Gilson Machado sobre investimentos em áreas de morros e encostas no Recife. Gilson destacou investimentos feitos pelo governo federal em 2022 nas áreas atingidas por deslizamentos e afirmou que irá investir o valor destinado pela Câmara Municipal.

Mudanças climáticas

Daniel e Dani debateram sobre mudanças climáticas, com o pessedista perguntando se Dani irá realizar a engorda da praia de Boa Viagem, o qual considera uma importante alternativa sobre o tema.

Dani defendeu o diálogo com especialistas e universidades para realizar ações na praia de Boa Viagem.

Habitação

João Campos questionou Daniel sobre propostas para reduzir o déficit habitacional do Recife. O pessedista destacou as propostas de construção de habitações em parceria com o Governo do Estado e a contratação imediata de moradias no setor privado, para contemplar pessoas em situação de rua e em risco de desabamento, além de criticar a gestão atual sobre o tema.

O atual prefeito destacou que Daniel usa dados falsos ao criticar e citou realizações da gestão municipal.

Considerações finais

Daniel Coelho

Agradecer a todos que caminharam com a gente ente nessa jornada, foram mais de 200km caminhando nessa cidade, em diversos bairros, ouvindo as pessoas, falando sobre os problemas da saúde, da educação, pautando o debate com propostas e conteúdo. Nenhuma candidatura apresentou tantas propostas concretas como a nossa. Todas com lastro no orçamento, dizendo os recursos e como a gente ia fazer. Nós precisamos ter a oportunidade de continuar essa discussão. Tivemos agora, às vésperas da eleição, a chance de poder debater um pouco, confrontar ideias, poder mostrar o que foi feito e o que não foi feito. Em um segundo turno teremos a oportunidade de discutir mais, debater mais. Com certeza quem acompanhou esse debate aqui viu que estamos preparados para poder governar essa cidade. Fui 2 vezes vereador da cidade do Recife, sempre muito bem avaliado. Como deputado estadual, escolhido o melhor deputado da legislatura que tive. Como federal, 8 anos, 6 deles escolhido o melhor parlamentar do estado de Pernambuco. como secretario de turismo, conseguimos mudar a lógica do turismo em Pernambuco. Pernambuco tá na moda, batendo todos os recordes de ocupação turística, movimentação aérea. Mostramos ao longo da nossa vida compromisso com aquilo que agente fala e faz. Se o recife em 12 anos de governo do PSB, não conseguiu enfrentar os seus problemas crônicos o que a gente precisa é mudança. Dar um cheque em branco agora e dar continuidade a isso é dize sim a uma politica que foi ausente na habitação é dizer sim a uma politica que foi ausente nos morros, é dizer sim a uma gestão que não resolveu os problemas de alagamento e do transito. Estou disposto a governar essa cidade para fazer dela uma cidade mais justa. Para governar com você de forma democrática ouvindo as pessoas e construindo solução para nossos problemas.

Dani Portela

Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nessa noite. Venho aqui dizer para vocês que a esquerda da cidade do Recife tem candidata. Nós construímos nossas propostas ouvindo muita gente, com muitas mãos, com a força dos movimentos sociais, as bandeiras históricas da esquerda que não serão abaixadas. Dos movimentos que lutam pela terra, pela moradia, dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros. Nós não abaixaremos a bandeira para disputar voto da direita e voto bolsonarista. Você sabe o quanto custou para a gente defender a democracia. Queria trazer uma questão pessoal. Recentemente eu fui mãe e eu sou mãe de um bebê de oito meses chamado Jorge. E enquanto eu rodava essa cidade consturtindo propostas ,apresentando um plano de cidade, eu deixei o meu menino. O meu menino sentou e eu não estava lá, o meu menino começou a engatinhar e eu não estava lá. Esta é uma eleição difícil, mas eu estou aqui para dizer que a gente precisa apresentar uma opção à esquerda nessa cidade, a esquerda precisa voltar a governar Recife, a exemplo das gestões do PT, retomar o orçamento participativo, dizer que a grande obra é sim cuidar das pessoas. Eu quero viver numa cidade que seja mais justa e igualitária para todas as pessoas. Recife nunca teve uma prefeita mas nós somos maioria da população: mulheres, população negra, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, de religiosidades e credos diversos. Eu preciso dizer a vocês, que no próximo domingo a gente pode ter uma outra opção e quero te fazer um convite, botar aquela estrela no peito e a flor na cabeça e votar pelo Recife que você sonha

João Campos

Gostaria de agradecer. Gratidão a todos os recifenses. Eu tive a maior missão da minha vida, de governar a nossa cidade. Eu faço isso todos os dias, com alegria, dsispoisção, proximidade, com presença. A gente sabe que em uma cidade de 487 anos não dá pra fazer utdo em 4 anos. Mas eu tenho uma alegria grande de poder ver que a gente tá fazendo muita coisa. Você que tá nos assistindo certamente você conhece alguma obra, algum projeto, alguma ação, que nós conseguimos levar até perto da sua casa. Contem comigo, eu tô animado, tô disposto, preparado, tô pronto para fazer muito mais. Vocês viram ao longo dessa campanha os candidatos agredirem muito mais a nossa candidatura do que falar da cidade, falar de proposta. Eu hora nenhuma botei a nossa candidatura para agredir ninguém, fiz o que eu disse que iria fazer, cuidar da cidade, andar nas ruas e vamos fazer mais. Vamos entregar o hospital da criança do recife, vamos fazer a central de diagnostico por imagem com 300 mil exames todos os meses, vamos fazer mais 3 centros TEA para crianças com autismo, vamos triplicar as vagas de creche, vamos entregar mais 4 parques, vamos fazer a ladeira da COHAB, vamos fazer o elevado da Dom Hélder, vamos fazer novas pontos, fazer novas formações do embarque digital do ensino superior. Vocês viram que a gente fez o dever de casa. A gente sabe como fazer. A grande diferença é que vcs não me viram só no debate só na propaganda, eu tava presente tava trabalhando junto com vcs no bom e no ruim. Vou continuar a fazer isso com alegria.

Gilson Machado

Quero agradecer a Deus por estar aqui e dizer que meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus vai me levar a ser prefeito do Recife em 1º de janeiro. Queria dizer que o Recife ainda não é a Venezuela. Recife tem a imprensa livre, como a Globo agora que ficou provado que eu não menti, que quem mentiu foi ele. Ficou provado que realmente existe máfia das creches e que agora a gente vai buscar a máfia das praças. Vocês já viram uma praça dentro de um cemitério? E tem que ter segundo turno pra debater isso, meu irmão. Um cemitério o cara construir uma praça do lado do túmulo do covid. Agora, dor de pai e dor de mãe, como do menino Tomás, isso não passa com debate, isso vai ser uma dor pro resto da vida. E tá aí escancarada a má gestão, uma criança morreu. E ainda estavam fazendo carnaval. Eu garanto que quando a gente sair daqui não vai ter mais carnaval que eles não vão ter cara de pau de fazer. Eu quero dizer que infelizmente a gente só ve o prefeito se vitimizando e ele vem tergiversar, arrodear. Eu quero dizer a você que compre pipoca, ajeite sua televisão, seu sofá e se prepare pro debate.