Eleições 2024: Recife vai eleger dois vereadores a menos que 2020; entenda a mudança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Eleitores do Recife que vão às urnas no próximo domingo (26) irão eleger 37 vereadores para a próxima legislatura na Câmara Municipal

Os eleitores que irão às urnas neste domingo (6) no Recife, irão eleger dois vereadores a menos do que nas eleições de 2020. Uma mudança trazida pelo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) causou a alteração na escolha dos vereadores recifenses nas Eleições 2024.

Em um universo de 519 candidaturas para vereador no Recife neste ano, serão eleitos, ao todo, 37 em 2024, diminuindo em relação aos 39 eleitos em 2020.

A alteração se dá por conta da diminuição da população recifense, em dado trazido pelo Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, que traz Recife com um total de 1.488.920 habitantes, representando uma queda de 3,17% em comparação ao Censo anterior, realizado em 2010.



Além de Recife, outras 12 cidades pernambucanas tiveram redução de população, com reflexos na composição das Casas Legislativas, que são as seguintes:

Água Preta (de 13 vereadores atualmente para, no máximo, 11)

Carpina (de 17 para, no máximo, 15)

Ipubi (de 13 para até 11)

João Alfredo (de 13 para 11)

Joaquim Nabuco (de 11 para 9)

Lagoa dos Gatos (de 11 para 9)

Mirandiba (de 11 para 9)

Saloá (de 11 para 9)

Santa Cruz (de 11 para 9)

São Bento do Una (de 15 para 13)

Triunfo (de 11 para 9)

Vicência (de 13 para 11)

Como é definida a quantidade de vereadores?

A quantidade de vereadores por cidade é determinada pela população, conforme a legislação. Municípios com até 15 mil habitantes podem eleger até 9 vereadores, e esse número aumenta gradualmente, podendo chegar a 55 em cidades com mais de 8 milhões de habitantes.

Como funciona a distribuição das vagas para vereador nas eleições municipais?

A divisão de votos entre os partidos influencia a eleição, escolhendo os candidatos mais votados de cada legenda, que recebem cadeiras conforme o total de votos obtidos.

Papel do vereador

O vereador desempenha um papel importante na representação da população no âmbito municipal, atuando no Poder Legislativo para fiscalizar a administração pública e garantir a transparência e eficiência nos serviços prestados. A função também inclui propor e votar leis que impactam o cotidiano da comunidade.

Quanto recebe um vereador no Recife?

A partir da próxima legislatura (2025-2028), os vereadores do Recife receberão um salário bruto de R$ 23,4 mil, após reajuste de 23,44% votado em 2023. Somando os benefícios, o salário ultrapassa os R$ 37 mil. Confira os valores discriminados abaixo:

Salário bruto* - R$ 23.428,64

Ticket-alimentação (cartão mensal) - R$ 3.095,86

Auxílio-combustível (cartão mensal): R$ 2.300,00

Verba indenizatória (valor mensal) - até R$ 9.000,00

Salário + benefícios (mensal) - R$ 37.824,50

Orçamento da Câmara dos Vereadores para 2024 - R$ 237.740.000,00

* A partir da próxima legislatura, de 2025 a 2028



ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar