Eleição para prefeito de São Lourenço da Mata: confira apuração do resultado

O município de São Lourenço está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado, com 82.331 eleitores; confira apuração em tempo real

Hoje (6), os 82.331 eleitores do município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), puderam ir às urnas votar para escolher prefeito e vereador.

A cidade de São Lourenço teve neste ano uma disputa muito tradicional na cidade, com apenas dois candidatos. Mais uma vez, as famílias Labanca e Pereira se enfrentaram nas urnas.

Com 88,39% dos votos (56.964), o atual prefeito e candidato à reeleição, Vinícius Labanca (PSB), venceu a disputa. Filho do ex-prefeito Ettore Labanca, que foi um nome forte dentro do PSB, o candidato contou com o apoio do prefeito do Recife João Campos.

O segundo colocado foi Jairo Pereira, do PSDB, partido de Raquel Lyra, com 11,61% dos votos (7.484), que tentava voltar ao comando da cidade. Tanto ele quanto o filho, Bruno Pereira, já foram prefeitos da “Capital do Pau-Brasil”.

São Lourenço da Mata está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado, com 82.331 eleitores (dados do TRE-PE). O município tem 111.249 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1.444.200,155, de acordo com o IBGE.

