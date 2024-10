Prefeitos eleitos de Jaboatão e São Lourenço defendem reuniões para integração da RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em debate na Super Manhã da Rádio Jornal, apresentado por Natália Ribeiro, com os prefeitos eleitos Mano Medeiros (PL), de Jaboatão dos Guararapes, e Vinicius Labanca (PSB), de São Lourenço da Mata, realizado nesta quinta-feira (17), foi discutida a relação da Região Metropolitana do Recife (RMR) e como se dará condução das gestões dos dois municípios após a reeleição dos mandatários.

Integração da RMR

Para resolver as questões da Região Metropolitana do Recife, Medeiros e Labanca sugeriram a realização de reuniões com os prefeitos de todos os municípios, destacando propostas como o armamento da guarda municipal, amplamente discutido durante o primeiro turno nos debates e sabatinas, além de questões como as chuvas, que impactam toda a região.

No quesito da guarda municipal, Medeiros afirmou que a discussão é "muito mais ampla" e se declarou a favor do armamento da guarda, mas com ressalvas, como forma de "proteção, caso precise".

Ele sugeriu outras medidas de segurança, como melhorar a iluminação, ampliar o acesso da população, realizar concursos com mais vagas e buscar maior integração com o governo do estado.

Já em São Lourenço, o prefeito reeleito considerou que a situação é "atípica" e que essa discussão ainda está distante do município, que realizou seu primeiro concurso para a guarda municipal em 2023.

Candidatos reeleitos

Ambos os prefeitos eleitos vão agora cumprir seu segundo mandato à frente dos respectivos municípios. Mano Medeiros, que venceu a eleição com 55,93% (180.810 votos), foi anteriormente eleito em 2020 como vice de Anderson Ferreira (PL), que deixou o cargo em 31 de março de 2022 para disputar o governo do estado. Desde então, o vice assumiu a gestão de Jaboatão como prefeito.

Ao ser questionado sobre as diferenças entre ter sido eleito como vice em 2020 e agora como prefeito, Medeiros diz: "É o mesmo prefeito, mas uma nova gestão", mesmo após ter ficado dois anos à frente da administração depois da saída de Anderson. Ele afirmou que seu maior foco é o investimento em infraestrutura, pavimentação e em ações para áreas de risco.

Em relação à sua campanha, ele mencionou que precisou focar no reconhecimento da população por não ter "a mesma experiência" nas eleições passadas.

Com um dos maiores percentuais de votação no primeiro turno, Vinicius Labanca, que obteve 88,39% dos votos válidos (56.964 votos), disse sentir que "agora há uma expectativa maior" e destacou os avanços em áreas como a saúde, afirmando que "não dá para ficar só olhando para o passado" e que agora o objetivo é focar em outras áreas de São Lourenço.

ELEIÇÕES: quando será a próxima eleição para prefeito?

Ajuda de partidos adversários

Sobre apoios de políticos de outros partidos, os candidatos concordaram que é necessário "vestir a bandeira do município" e superar as diferenças políticas. No caso de Mano, que representa o Partido Liberal no município, ele falou sobre sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que essa aproximação é "algo necessário para fazer política".

Da mesma forma, Vinicius, do mesmo partido do prefeito reeleito João Campos (PSB), mencionou sua relação com a governadora Raquel Lyra (PSDB) e ressaltou que "quem gere sozinho não consegue fazer um bom mandato".