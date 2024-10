Eleições 2024: Candidato à prefeitura do Recife, Tecio Teles votou na manhã deste domingo (6)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à prefeitura do Recife, Tecio Teles, do partido Novo, votou na Escola Estadual José Vilela, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte, na manhã deste domingo (6).

Tecio estava acompanhado da esposa, da filha e de outros parentes.

"Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sinto-me honrado e feliz por ter feito uma campanha propositiva. A semente foi plantada e agora é aguardar o resultado, e, seja qual for, ele já nasce vitorioso! Gratidão a todos que nos apoiaram", declarou no local da votação.

