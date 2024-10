Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito em Serra Talhada? Confira apuração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o TRE-PE, o município de Serra Talhada está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado, com 62.309 eleitores aptos a votar

Os eleitores do município de Serra Talhada, no Sertão pernambucano, foram às urnas votar para escolher prefeito e vereador neste domingo, dia 6 de outubro.

Quatro candidatos concorrem para o executivo municipal: Dr. Luiz Pinto (PSOL), Miguel Duque (PODE), Sargento Jucelio Souza (PL) e a atual prefeita e candidata à reeleição, Márcia Conrado (PT).

O município de Serra Talhada está entre os vinte maiores colégios eleitorais do estado, segundo o TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco), com 62.309 eleitores.

Quem é o novo prefeito de Serra Talhada?

Com 93,68% das seções totalizadas, Márcia Conrado (PT) foi reeleita prefeita em Serra Talhada.

Acompanhe a apuração dos resultados:



Sobre Serra Talhada

Conhecida como a Capital do Xaxado, Serra Talhada fica a 415 quilômetros do Recife. Dados do IBGE apontam que o município tem mais de 90 mil habitantes.

Principal cidade do Sertão do Pajeú, Serra Talhada chama a atenção pelo desenvolvimento nas áreas de comércio, cultura e lazer.

