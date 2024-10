Eleições 2024: veja resultado para prefeito em Santa Cruz do Capibaribe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Município tem pouco mais de 64 mil eleitores, que foram as urnas para o pleito municipal deste ano. Quatro candidatos concorrem ao cargo de prefeito

Neste domingo (6), os eleitores do município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, foram às urnas votar para escolher quem será o novo prefeito.

Com 69,80% dos votos (36.318), o atual vice-prefeito da cidade, Helinho Aragão (PSD) foi eleito. Confira o percentual dos outros candidatos:

Alessandra Vieira (PL) - 22,47% (11.692 votos),

(PL) - 22,47% (11.692 votos), Anderson Silvestre (DC) - 0,42% (218 votos),



(DC) - 0,42% (218 votos), Robson Ferreira (Progressistas) - 7,31% (3.803 votos).

Helinho Aragão é o atual vice-prefeito da cidade e recebe o apoio do atual prefeito, Fábio Aragão. Já Alessandra Vieira foi deputada estadual e ex-secretária de Desenvolvimento Social de Santa Cruz, é e esposa do ex-prefeito Edson Vieira. Robson Ferreira conta com o apoio de Eduardo da Fonte.

Segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Santa Cruz do Capibaribe está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado, com 64.168 eleitores.

A cidade tem grande importância para a economia do Estado, já que faz parte do Polo de Confecções do Agreste.

São 98.254 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1.925.733,505, de acordo com o IBGE.

Confira apuração em Santa Cruz do Capibaribe:

Assim que o resultado da eleição de Santa Cruz do Capibaribe for divulgado, essa reportagem será atualizada com os números oficiais.

