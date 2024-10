Eleições 2024: Segundo turno em Paulista tem nova disputa entre Ramos e Júnior Matuto, 8 anos depois

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 2016, Júnior Matuto venceu Ramos no primeiro turno; resultados do último domingo (6) trazem cenário diferente, com o candidato do PSDB na liderança

A eleição para prefeito da cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, será novamente decidida em segundo turno, dessa vez entre Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB).

Ao final do primeiro turno, o ex-deputado estadual Ramos encerrou na liderança, com 44,36% (74.092 votos), enquanto Júnior Matuto (PSB), deputado estadual e ex-prefeito de Paulista por dois mandatos, teve 30,66% (51.213 votos).

A disputa marca uma nova disputa entre PSDB e PSB nas eleições municipais em Pernambuco. Ramos deve contar novamente com a presença da sua correligionária, a governadora Raquel Lyra (PSDB) no seu palanque, enquanto Júnior Matuto aguarda a chegada do prefeito do Recife João Campos (PSB) para a sua campanha.

Em 2016, Júnior Matuto e Ramos (à época no PTB) também se enfrentaram no pleito municipal, com o pessebista conseguindo sua reeleição no primeiro turno, com 47,7% dos votos, contra 24,84% de Ramos.

Após o resultado do último domingo, os dois candidatos se manifestaram nas redes sociais. Ramos agradeceu pelos 74.092 votos recebidos.

“Estamos juntos para que no dia 27 a gente possa reafirmar a força de vocês no segundo turno, a força do povo que quer o melhor para nossa cidade”, diz a publicação do candidato do PSDB.

Já Júnior Matuto, também em publicação, afirmou que chega ao segundo turno com “determinação de transformar” a cidade e de “reverter o resultado”, além de enfatizar que “a expectativa está viva”.

“Nos momentos desafiadores é que mostramos nossa verdadeira força. A coragem de seguir em frente, mesmo diante das adversidades, é o que nos une e nos faz acreditar que a mudança é possível. Chegamos ao segundo turno com a determinação de transformar nossa cidade, de reverter o resultado e mostrar que o futuro que queremos ainda está ao nosso alcance. A expectativa está viva em cada um de nós. É a força do povo que nos conduz, e é com essa energia que vamos até o fim, acreditando no melhor para Paulista. Vamos juntos, porque a mudança é feita por todos nós!”

Das três zonas eleitorais, Ramos venceu duas, enquanto Júnior Matuto saiu vitorioso em uma.

Na 12ª zona eleitoral, que compreende os bairros de Arthur Lundgren I e II, Centro, Jardim Paulista Alto, Jardim Paulista Baixo, Mata do Ronca, Mirueira, Mumbeca e Paratibe, o candidato do PSDB venceu com 32.320 votos (58,02%), contra 13.270 votos (23,82%) do pessebista.

Já na 114ª zona eleitoral, dos bairros de Jaguarana, Maranguape I, Maranguape II, Jardim Maranguape, Centro, Nobre, Vila Presidente Vargas, Alto do Bigode, Vila Torres Galvão, Fragoso, Sítio Fragoso e Tabajara, teve vitória apertada de Júnior Matuto, com 22.146 votos (36,72%), contra 21.643 votos (35,88%) de Ramos.

Por fim, na 146ª zona eleitoral, que compreende os bairros de Jardim Maranguape, Maranguape I, Maranguape II, Engenho Maranguape, Janga, Pau Amarelo e Maria Farinha, Ramos saiu vencedor, com 20.129 votos (39,47%), enquanto Júnior Matuto teve 15.797 votos (30,98%).