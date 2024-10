Mendonça Filho celebra resultado de apoiados por Raquel e vê governadora forte para 2026: "Se engana quem acha que o jogo de 2026 está jogado"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após os resultados das eleições municipais em todo o Estado de Pernambuco, o deputado federal Mendonça Filho (UNIÃO) celebrou o desempenho dos candidatos apoiados pela governadora Raquel Lyra (PSDB) nas eleições municipais, além de relacionar as conquistas às projeções para o pleito de 2026 pelo governo estadual.

Mendonça destacou que o resultado “superou as expectativas”, enfatizando as vitórias em primeiro turno em Jaboatão dos Guararapes e em Caruaru, com as reeleições de Mano Medeiros (PL) e Rodrigo Pinheiro (PSDB), respectivamente.

Vitórias em Jaboatão e Caruaru e projeções para 2026

Em Jaboatão, segundo maior domicílio eleitoral de Pernambuco (487.924 eleitores), Mano Medeiros venceu com 55,93% e um total de 180.810 votos. Já em Caruaru, maior domicílio eleitoral do interior do estado (247.055 eleitores), Rodrigo Pinheiro foi eleito com 52,68% dos votos, com um total de 102.198 votos.

Enfatizando que dos 184 prefeitos eleitos em Pernambuco, 123 foram apoiados pelo governo, Mendonça Filho já projeta uma chegada mais forte de Raquel Lyra para a disputa da reeleição em 2026.

“Até agora só tinha um time em campo. Se engana quem acha que o jogo de 2026 está jogado. Está começando e Raquel Lyra entrou na partida com força eleitoral e com um time de peso”, disse Mendonça.

“Basta observar os movimentos em campo. Raquel tem sensibilidade, sabe jogar e mexe as peças com habilidade e competência”, complementou.

Olinda e Paulista com segundo turno nas disputas pela RMR

Sobre a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mendonça avaliou como “ótimo” o resultados dos apoios de Raquel Lyra. Dos 14 municípios da RMR, 6 contaram com apoio da governadora e tiveram vitória em primeiro turno: Jaboatão, Moreno, Igarassu, Itamaracá, Araçoiaba e Itapissuma.

Olinda e Paulista terão ainda segundo turno envolvendo candidatos apoiados pelo governo. Em Olinda, Mirella Almeida (PSD) terminou em segundo lugar e vai disputar com Vinícius Castello (PT). Já em Paulista, Ramos (PSDB) fechou o primeiro turno na frente e chega com vantagem para enfrentar Júnior Matuto (PSB).

Desempenho do PSDB nas eleições municipais em PE

Mendonça também celebrou o desempenho do partido de Raquel. O PSDB saiu de cinco prefeituras em 2020 para 32 em 2024. O deputado federal destacou que a governadora “começa a colher os frutos”, em referência à atuação no interior de Pernambuco.

“A governadora tem trabalhado muito e, agora, começa a colher os frutos, com ampla recuperação de imagem do Governo no interior. Está fazendo muita obra de estrada, abastecimento de água e entregas no interior em todas as áreas”, afirmou.

Os resultados de agora, para Mendonça, já servem como base para projetar a força de Raquel em 2026. “Em 2026 o governo chegará forte, com entregas relevantes na saúde, educação, infraestrutura como estradas e abastecimento de água. Quem acreditar numa aparente hegemonia da oposição na região metropolitana em 2026 está muito enganado”, garantiu.